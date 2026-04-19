Ce au discutat Sorin Grindeanu și George Simion la hotelul din Timișoara unde a avut loc întâlnirea PSD? Răspunsul dat de liderul PSD

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a respins categoric orice speculație privind o apropiere de AUR, după ce a fost surprins în același hotel cu liderul formațiunii, George Simion, la Timișoara. Social-democratul a explicat că a fost o simplă coincidență și a subliniat că nu a existat nicio discuție între cei doi.

Coincidența de la Timișoara între Sorin Grindeanu și George Simion

Mai mult, în intervenția de la Antena 3 CN, Grindeanu a insistat că PSD nu a avut contacte cu AUR în ultimele luni și că partidul își stabilește direcția fără influențe externe, într-un moment politic care se anunță tensionat.

„Nu am avut niciun fel de discuție cu George Simion, a fost o chestiune episodica, salut-salut. Nu știu cum s-a întâmplat să fie la același hotel. Noi am avut întâlnirea programata demult. Nu avem ce să vorbim. Noi avem procesul intern de consultare, de mâine vom avea o altă realitate politică. Nu am avut asemenea contacte în ultimele luni.”

„PSD nu își face calculele în funcție de AUR”

În același timp, liderul PSD a trasat o linie clară privind viitoarele alianțe: partidul nu va susține sub nicio formă un guvern minoritar și nu va intra într-o majoritate care nu respectă direcția pro-europeană.

„Indiferent de ce se va întâmpla la vot nu vom susține un guvern minoritar și nu vom avea o majoritate din care să faca parte PSD, alta decât una pro-europeană. PSD nu își face calculele în funcție de AUR, nici de PNL sau alt partid. Nu vrem să impunem lucruri la PNL, apropo de ce se spunea mai devreme de premier că vrem să punem noi premieri marionetă.”

Scenariul ieșirii de la guvernare, pus pe masă

În paralel, social-democrații se află într-un amplu proces intern de consultare, iar deciziile care urmează pot schimba configurația guvernamentală. Grindeanu a deschis inclusiv scenariul unei retrageri totale de la guvernare, subliniind că o astfel de decizie ar fi una fermă, fără jumătăți de măsură.

„Dar pot să fiu lăsat eu și colegii mei să decidem pentru noi, și pentru românii care ne-au votat? Avem dreptul să ieșim de la guvernare fară să iasă unii în Piața Victoriei? Putem să ieșim, să nu mai facem parte de coaliție? Când PSD pleacă de la guvernare pleacă cu toate structurile, nu e semi-plecat.”

De asemenea, PSD urmează să decidă dacă retrage sprijinul pentru Ilie Bolojan, în urma unui referendum intern la care vor participa aproximativ 5.000 de membri.

Recomandarea autorului: