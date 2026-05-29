Prima pagină » Știri politice » AUR răspunde atacurilor actualei puteri după ce a fost învinovățită de accidentul cu drona

AUR răspunde atacurilor actualei puteri după ce a fost învinovățită de accidentul cu drona

AUR răspunde atacurilor actualei puteri după ce a fost învinovățită de accidentul cu drona
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Într-un comunicat transmis presei, partidul AUR îi consideră responsabili de accidentul cu drona, de la Galați, pe politicienii de la putere. Reprezentanții formațiunii politice amintește că actualul regim politic deține puterea de decizie pentru a asigura securitatea națională.

,,Securitatea națională a fost subminată grav de iresponsabilitatea și incompetența regimului aflat la putere. Responsabilitatea tragediei de la Galați, unde o dronă a lovit un bloc de locuințe, înregistrându-se răniți, precum și pagube materiale aparține pe deplin regimului aflat la putere. În loc să își asume responsabilitatea, politicienii regimului au ales în mod aberant și diversionist să arunce vina asupra AUR. Însă ei au puterea de decizie, nu AUR. Este responsabilitatea lor să ia măsuri pentru asigurarea securității naționale, pentru protejarea vieții și proprietăților românilor. AUR nu are nicio putere. Este specific regimurilor autoritare, cum este cel care este aflat la putere să arunce toate relele pe seama opoziției”, se arată în comunicatul AUR.

AUR: Suspiciuni rezonabile care conduc la acte de corupție

AUR vorbește despre achizițiile netransparente făcute de actuala guvernare și sumele exorbitante cheltuite.

,,Regimul a ales să ignore noul mod de ducere a războiului și nu a făcut achizițiile necesare apărării țării de drone. …În schimb, de la evenimentele menționate și până în prezent, regimul nu a înzestrat armata cu drone, anti drone și alte dotări specifice apărării antiaeriene, deși a făcut în acest interval de timp achiziții militare de 10 miliarde de euro fără transparență și fără licitație! Motivația achizițiilor de 10 miliarde de euro nu a fost apărarea națională, ci acordarea de favoruri unor state străine. De asemenea, din moment ce achizițiile au fost făcute discreționar, fără licitație, putem avea suspiciunea rezonabilă că avem de a face cu infracțiuni din spectrul fenomenului corupției”, spun reprezentanții AUR.

În comunicat, se precizează că actualii conducători intenționează să cheltuiască peste 12 miliarde euro, împrumutați din programul SAFE, tot fără licitație și fără transparență.

,,La fel ca și în ultimii 7 ani, de când a devenit evident și pentru profani că dronele au devenit noul mod de ducere a războiului, pentru achizițiile de drone s-a alocat o sumă derizorie față de totalul achizițiilor din SAFE. La fel ca și în ultimii 7 ani, achizițiile din SAFE nu sunt dictate de interesul național, ci de interesul companiilor străine și de comisioane. Regimul să explice cum pot apăra cerul României de atacul dronelor vehiculele blindate de luptă pentru infanterie de la firma germană Rheinmetall, în valoare de 3,3 miliarde euro sau cum pot apăra cerul patriei navele de patrulare și de scafandri comandate de la aceeași firmă, Rheinmetall? Și de când au devenit necesare aceste nave, din moment ce marina militară avea în vedere de mai mult timp nave de alt tip și anume corvete și fregate?”, se mai arată în comunicatul AUR.

Reprezentanții AUR răspund politicienilor  coaliției care i-a acuzat că ar fi votat împotriva doborârii dronelor străine.

,,Legea privind doborârea dronelor pe timp de pace a venit în Parlament în februarie 2025. Însă legea respectivă a figurat în programul de guvernare al Guvernului Ciolacu și a făcut parte ca anexă din Hotărârea Parlamentului României de învestire a Guvernului Ciolacu. PSD și PNL să răspundă de ce și-au încălcat propriul program de guvernare și de ce au încălcat Hotărârea Parlamentului României, refuzând să promoveze proiectul de lege respectiv timp de un an și opt luni, în ce dronele continuau să cadă pe teritoriul României. Partidele care controlau 70% din parlament se expun ridicolului pretinzând că nu au putut adopta o lege din cauza AUR, care în legislatura trecută reprezenta 10% din Parlament. AUR s-a pronunțat în februarie 2025 împotriva proiectului de lege pentru ca era prost scris și din acest motiv la partea privind comanda străină erau confuzii care puteau afecta suveranitatea națională”, mai arată cei de la AUR.

AUR: Puterea politizează accidentul cu drona

AUR îi invită pe reprezentanți Guvernului demis Bolojan și pe reprezentanții USR să explice cum anume i-a împiedicat AUR să adopte normele respective.

,,În realitate nici nu au existat norme, iar incompetentul ministru Ionuț Moșteanu habar nu a avut ce guvernează. În lege nu se spune despre adoptarea de norme, ci despre semnarea de ordine comune de miniștri ale MAoN cu MAI, SRI și alte instituții. În loc să își consecințele și să ia măsuri pentru apărarea suveranității naționale, a vieții și proprietății românilor, reprezentanții regimului s-au găsit să acuze în mod inept și iresponsabil AUR că nu ar fi condamnat Rusia în comunicatul său, de parcă urgența și gravitatea situației ar depinde de un comunicat al opoziției și nu de deciziile puterii, care preferă să politizeze evenimentul, în loc să își asume răspunderea și să ia deciziile accidentului”, susțin cei de la AUR.

În comunicat, reprezentanții AUR precizează că așteaptă rezultatele anchetei de la fața locului și raportul de expertiză, înainte să se pronunțe asupra agresorului care a provocat accidentul de la Galați. Ei amintesc despre faptul că, în acest timp, România nu are guvern iar ieșirea din această criză o reprezintă alegerile anticipate.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Avioanele românești sau dronele rusești. CTP: De ce să ne fie mai teamă?

George Simion, după prăbușirea dronei la Galați: În al doisprezecelea ceas, nu mai dați foc la țară și lăsați un guvern legitim să preia conducerea

Ministrul Apărării aruncă vina pe predecesorii săi în criza dronei care a lovit un bloc din Galați: de la începutul războiului din Ucraina, cine a avut decizia asta, nu a luat-o

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Europarlamentarul Rareș Bogdan nu crede în coincidențe. „Incidentul nu este o întâmplare, o dronă scăpată de sub control, rătăcită. Nu există așa ceva” / „România trebuie să aibă un guvern valid cât mai repede”
12:40
Europarlamentarul Rareș Bogdan nu crede în coincidențe. „Incidentul nu este o întâmplare, o dronă scăpată de sub control, rătăcită. Nu există așa ceva” / „România trebuie să aibă un guvern valid cât mai repede”
ALERTĂ Premierul demis se întoarce de urgență, de la Chișinău, cu un avion Spartan
12:29
Premierul demis se întoarce de urgență, de la Chișinău, cu un avion Spartan
REACȚIE Kelemen Hunor, după incidentul cu drona din Galați: „Este inacceptabil ca dronele să survoleze nestingherite teritoriul României”
12:26
Kelemen Hunor, după incidentul cu drona din Galați: „Este inacceptabil ca dronele să survoleze nestingherite teritoriul României”
REACȚIE Avioanele românești sau dronele rusești. CTP: De ce să ne fie mai teamă?
11:29
Avioanele românești sau dronele rusești. CTP: De ce să ne fie mai teamă?
JUSTIȚIE Dosar penal în urma exploziei dronei de la Galați, pentru distrugere, tentativă la omor calificat și infracțiuni din Codul aerian
10:16
Dosar penal în urma exploziei dronei de la Galați, pentru distrugere, tentativă la omor calificat și infracțiuni din Codul aerian
SCANDALOS Ministrul Apărării aruncă vina pe predecesorii săi în criza dronei care a lovit un bloc din Galați: de la începutul războiului din Ucraina, cine a avut decizia asta, nu a luat-o
09:45
Ministrul Apărării aruncă vina pe predecesorii săi în criza dronei care a lovit un bloc din Galați: de la începutul războiului din Ucraina, cine a avut decizia asta, nu a luat-o
Mediafax
NASA dezvăluie aproape 6.000 de lumi ascunse în galaxie
Digi24
Cum prezintă propaganda rusă cazul dronei care a lovit blocul din Galați
Cancan.ro
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie 2026
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
Ungaria vrea România în Grupul de la Vișegrad. Avertisment din Elveția: „Să nu se folosească de acest format pentru influență”
Mediafax
Rusia a avertizat cu o zi înainte de căderea dronei la Galați. Ce l-a nemulțumit pe Putin
Click
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar
Digi24
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă crimă
Cancan.ro
BREAKING! O dronă s-a prăbușit peste un bloc în Galați! EXPLOZIE, urmată de un incendiu
Ce se întâmplă doctore
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașinile la care românii visau în anii `90: Oltcit, Cielo, Tico sau Matiz. Ce dotări aveau și cât costă ele astăzi
Descopera.ro
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
Lucrurile invizibile fără de care viața oamenilor ar fi mult mai grea
REACȚIE Premierul slovac cere deschiderea unui dialog între UE și Rusia după incidentul de la Galați
14:41
Premierul slovac cere deschiderea unui dialog între UE și Rusia după incidentul de la Galați
BREAKING NEWS Nicușor Dan, după ședința CSAT: Consulatul Federației Ruse se va închide/România va primi echipamente antidronă de la aliați și Ucraina până vor fi livrate prin SAFE
14:40
Nicușor Dan, după ședința CSAT: Consulatul Federației Ruse se va închide/România va primi echipamente antidronă de la aliați și Ucraina până vor fi livrate prin SAFE
NEWS ALERT Ce anunță Volodimir Zelenski după incidentul cu drona rusească de la Galați
14:30
Ce anunță Volodimir Zelenski după incidentul cu drona rusească de la Galați
RĂZBOI Peter Magyar îl refuză pe Secretarul General al NATO: „Ungaria nu va trimite arme Ucrainei”. Ce anunță Kremlinul
14:09
Peter Magyar îl refuză pe Secretarul General al NATO: „Ungaria nu va trimite arme Ucrainei”. Ce anunță Kremlinul
CONTROVERSĂ Bulgaria „taxează“ SUA pentru că nu au aprobat eliminarea vizelor: Avioanele militare americane mai pot rămâne doar o lună pe aeroportul din Sofia
13:58
Bulgaria „taxează“ SUA pentru că nu au aprobat eliminarea vizelor: Avioanele militare americane mai pot rămâne doar o lună pe aeroportul din Sofia
APĂRARE Țările din flancul estic au accesat de 3 ori articolul 4 al tratatului NATO de la debutul războiului din Ucraina. Ce măsuri a decis alianța militară
13:48
Țările din flancul estic au accesat de 3 ori articolul 4 al tratatului NATO de la debutul războiului din Ucraina. Ce măsuri a decis alianța militară

Cele mai noi

Trimite acest link pe