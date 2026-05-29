AUR răspunde atacurilor actualei puteri după ce a fost învinovățită de accidentul cu drona

Într-un comunicat transmis presei, partidul AUR îi consideră responsabili de accidentul cu drona, de la Galați, pe politicienii de la putere. Reprezentanții formațiunii politice amintește că actualul regim politic deține puterea de decizie pentru a asigura securitatea națională.

,,Securitatea națională a fost subminată grav de iresponsabilitatea și incompetența regimului aflat la putere. Responsabilitatea tragediei de la Galați, unde o dronă a lovit un bloc de locuințe, înregistrându-se răniți, precum și pagube materiale aparține pe deplin regimului aflat la putere. În loc să își asume responsabilitatea, politicienii regimului au ales în mod aberant și diversionist să arunce vina asupra AUR. Însă ei au puterea de decizie, nu AUR. Este responsabilitatea lor să ia măsuri pentru asigurarea securității naționale, pentru protejarea vieții și proprietăților românilor. AUR nu are nicio putere. Este specific regimurilor autoritare, cum este cel care este aflat la putere să arunce toate relele pe seama opoziției”, se arată în comunicatul AUR.

AUR: Suspiciuni rezonabile care conduc la acte de corupție

AUR vorbește despre achizițiile netransparente făcute de actuala guvernare și sumele exorbitante cheltuite.

,,Regimul a ales să ignore noul mod de ducere a războiului și nu a făcut achizițiile necesare apărării țării de drone. …În schimb, de la evenimentele menționate și până în prezent, regimul nu a înzestrat armata cu drone, anti drone și alte dotări specifice apărării antiaeriene, deși a făcut în acest interval de timp achiziții militare de 10 miliarde de euro fără transparență și fără licitație! Motivația achizițiilor de 10 miliarde de euro nu a fost apărarea națională, ci acordarea de favoruri unor state străine. De asemenea, din moment ce achizițiile au fost făcute discreționar, fără licitație, putem avea suspiciunea rezonabilă că avem de a face cu infracțiuni din spectrul fenomenului corupției”, spun reprezentanții AUR.

În comunicat, se precizează că actualii conducători intenționează să cheltuiască peste 12 miliarde euro, împrumutați din programul SAFE, tot fără licitație și fără transparență.

,,La fel ca și în ultimii 7 ani, de când a devenit evident și pentru profani că dronele au devenit noul mod de ducere a războiului, pentru achizițiile de drone s-a alocat o sumă derizorie față de totalul achizițiilor din SAFE. La fel ca și în ultimii 7 ani, achizițiile din SAFE nu sunt dictate de interesul național, ci de interesul companiilor străine și de comisioane. Regimul să explice cum pot apăra cerul României de atacul dronelor vehiculele blindate de luptă pentru infanterie de la firma germană Rheinmetall, în valoare de 3,3 miliarde euro sau cum pot apăra cerul patriei navele de patrulare și de scafandri comandate de la aceeași firmă, Rheinmetall? Și de când au devenit necesare aceste nave, din moment ce marina militară avea în vedere de mai mult timp nave de alt tip și anume corvete și fregate?”, se mai arată în comunicatul AUR.

Reprezentanții AUR răspund politicienilor coaliției care i-a acuzat că ar fi votat împotriva doborârii dronelor străine.

,,Legea privind doborârea dronelor pe timp de pace a venit în Parlament în februarie 2025. Însă legea respectivă a figurat în programul de guvernare al Guvernului Ciolacu și a făcut parte ca anexă din Hotărârea Parlamentului României de învestire a Guvernului Ciolacu. PSD și PNL să răspundă de ce și-au încălcat propriul program de guvernare și de ce au încălcat Hotărârea Parlamentului României, refuzând să promoveze proiectul de lege respectiv timp de un an și opt luni, în ce dronele continuau să cadă pe teritoriul României. Partidele care controlau 70% din parlament se expun ridicolului pretinzând că nu au putut adopta o lege din cauza AUR, care în legislatura trecută reprezenta 10% din Parlament. AUR s-a pronunțat în februarie 2025 împotriva proiectului de lege pentru ca era prost scris și din acest motiv la partea privind comanda străină erau confuzii care puteau afecta suveranitatea națională”, mai arată cei de la AUR.

AUR: Puterea politizează accidentul cu drona

AUR îi invită pe reprezentanți Guvernului demis Bolojan și pe reprezentanții USR să explice cum anume i-a împiedicat AUR să adopte normele respective.

,,În realitate nici nu au existat norme, iar incompetentul ministru Ionuț Moșteanu habar nu a avut ce guvernează. În lege nu se spune despre adoptarea de norme, ci despre semnarea de ordine comune de miniștri ale MAoN cu MAI, SRI și alte instituții. În loc să își consecințele și să ia măsuri pentru apărarea suveranității naționale, a vieții și proprietății românilor, reprezentanții regimului s-au găsit să acuze în mod inept și iresponsabil AUR că nu ar fi condamnat Rusia în comunicatul său, de parcă urgența și gravitatea situației ar depinde de un comunicat al opoziției și nu de deciziile puterii, care preferă să politizeze evenimentul, în loc să își asume răspunderea și să ia deciziile accidentului”, susțin cei de la AUR.

În comunicat, reprezentanții AUR precizează că așteaptă rezultatele anchetei de la fața locului și raportul de expertiză, înainte să se pronunțe asupra agresorului care a provocat accidentul de la Galați. Ei amintesc despre faptul că, în acest timp, România nu are guvern iar ieșirea din această criză o reprezintă alegerile anticipate.

