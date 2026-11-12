Nicușor Dan, conflict cu cancelarul german Friedrich Merz pe tema banilor europeni, în timpul întâlnirii pe care au avut-o la Dublin. De unde a pornit neînțelegerea

Președintele Nicușor Dan a participat joi, 12 noiembrie, la Summitul Comunității Politice Europene, organizat în Dublin, capitala Irlandei. Cel mai important eveniment al zilei pe agenda lui Nicușor Dan a fost întâlnirea cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, în urma căreia șeful statului român a explicat că discuțiile au vizat consolidarea securității europene și dezvoltarea industriilor de apărare. La finalul zilei de lucru, președintele României a organizat o conferință de presă în care a declarat că există divergențe între statul român și cel german când vine vorba de bugetarea multianuală la nivel european.

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„Cel puțin am agreat că trebuie să avem un buget până la sfârșitul acestui an”

„O reunine a Consiliului Politic European, adică a statelor care sunt sau nu sunt în Uniunea Europeană, dar care sunt pe continentul european. Sunt țări care au interese comune, fie că este vorba de proecupări economice, de securitate sau legate de traficul de droguri.

A existat o sesiune plenară, în care s-a vorbit de securitate. Ursula von der Leyen a vorbit despre vizita pe care a efectuat-o la București. S-a vorbit despre războiul hibrid, despre sursele de dezinformare. Au fost niște mese rotunde tematice, una care ne interesează în mod direct, despre Republica Moldova.

O masă rotundă despre dezinformare, cu mult accent pe dezinformare. Am văzut că țările au preocupări comune pe acest fenomen. O masă rotundă pe traficul de droguri.

Am avut o întâlnire bilaterală cu cancelarul Germaniei, domnul Merz, unde am discutat foarte mult și tehnic pe viitorul cadru financiar multianual. Pozițiile noastre nu sunt neapărat identice, dar am agreat cel puțin că trebuie să fie un obiectiv, să avem un buget până la sfârșitul acestui an. Discuțiile vor continua”, a declarat Nicușor Dan.