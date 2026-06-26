George Simion, reacție dură după acuzațiile Iranului aduse la adresa României: „Ăștia nu se lasă până nu ne împing într-un război”

George Simion a avut lo reacție dură, după acuzațiile Iranului aduse la adresa României. Statul român a fost acuzat de complicitate în conflictul armat declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului.

Pe platforma X, liderul partidului AUR critică reacția autorităților române după declarațiile secretarului general al NATO privind operațiunile militare din regiune. El susține că răspunsul Ministerului de Externe a fost insuficient și acuză actuala conducere că ar expune România unor riscuri de securitate.

Ce a transmis George Simion

„Mark Rutte, secretarul general al NATO, a afirmat că 500 de avioane americane au decolat de la baze americane din Italia pentru a sprijini operațiunea militară împotriva Iranului. Iar despre România a menționat că a redus numărul zborurilor comerciale întrucât a trebuit să folosească aeroporturile pentru facilitățile destinate avioanelor-cisternă. Grav, foarte grav!”, scrie George Simion.

„E limpede, ăștia nu se lasă până nu ne împing într-un război”

„Iranul se înfurie cumplit și proferează amenințări la adresa Italiei și României.

Ministrul de externe italian, Antonio Tajani, a dezmințit public imediat: «Nu am participat niciodată la nicio inițiativă militară». Apoi l-a sunat pe ministrul iranian de externe, Araghchi, căruia i-a transmis personal că «Italia nu a participat niciodată la nicio inițiativă militară și nu a autorizat niciodată utilizarea bazelor pentru război împotriva Iranului».

Oana Țoiu, mai comodă, nu a sunat pe nimeni, doar le-a cerut subalternilor să scrie trei rânduri către presă în care a mormăit ceva privind Carta ONU, menționând moale: «Reiterăm că România nu a fost parte a acestui conflict, prioritatea țării noastre fiind sprijinirea constantă a eforturilor diplomatice», bla-bla-bla…

E limpede, ăștia nu se lasă până nu ne împing într-un război! 😠”, a scris George Simion pe X.

De la ce au pornit acuzațiile?

Reacția apare după ce Iranul a acuzat NATO de implicare în conflictul cu SUA și Israel, invocând declarațiile secretarului general al Alianței. Ministerul Afacerilor Externe a transmis că România nu a fost parte a conflictului. Totodată, instituția a precizat că restrângerea unor zboruri pe aeroportul din București a fost decisă în baza acordurilor bilaterale cu SUA. Detaliile, pe larg, pot fi consultate la acest link.

Sursă foto: X, Mediafax Foto