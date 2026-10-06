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George Simion susține că Nicușor Dan a mințit când a declarat că o prezență AUR la guvernare ar afecta relația cu partenerii: ”Chiar au fost interesați să discute cu Peiu și colegii noștri”

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Invitat la TVR 1, George Simion a declarat că Nicușor Dan a mințit când a susținut public că o posibilă prezență AUR la guvernare ”ar afecta relația cu partenerii noștri și pe partea de securitate și pe partea de Uniune Europeană”. Liderul partidului susține că Petrișor Peiu a discutat cu Consiliul Investitorilor Străini și, de fapt, nu ar avea nimeni o problemă cu formațiunea.

Nicușor Dan a declarat miercuri, 30 septembrie, că exclude complet un scenariu în care noul Executiv va include și membrii din AUR, partidul care stă cel mai bine în sondajele de opinie. Mai mult, Nicușor Dan a explicat că, indiferent de persoana care va fi desemnată, aceasta va avea condiția obligatorie de a nu forma un Guvern cu AUR, pe motiv că „ar afecta relația cu partenerii”.

”O prezență AUR la guvernare ar afecta relația cu partenerii noștri și pe partea de securitate și pe partea de Uniune Europeană. România nu își permite asta în momentul ăsta”, a declarat Nicușor Dan în conferința de presă organizată la Ambasada României din Republica Cehă”, a declarat Nicușor Dan.

Simion în contrazice pe Nicușor Dan: ”Nu are nimeni nicio problemă cu venirea AUR la guvernare, ba chiar au fost interesați să discute cu Peiu și colegii noștri”

Invitat la TVR 1, Simion a declarat că Petrișor Peiu a discutat, printre alții, cu Consiliul Investitorilor Străini care ar fi transmis că nu are nicio problemă cu venirea partidului la guvernare.

”Este un blat între PSD și așa-zisa opoziție Nicușor – PSD. Acest dosar politic a fost comandat, cum a zis Cristela, de Nicușor Dan și PSD. Dl. Georgescu trebuie eliberat. Nicușor Dan, spunând că nu sunt bune alegerile pentru cetățeni, creditorii internaționali nu sunt de acord cu alegerile anticipate, a arătat micimea lui, a mințit.

Petrișor Peiu a discutat cu Consiliul Investitorilor Străini. Nu are nimeni nicio problemă cu venirea AUR la guvernare, ba chiar au fost interesați să discute cu Peiu și colegii noștri. Dl. Peiu a fost linșat că nu vrea să voteze amendamentul Fritz, nu era așa. Sunt 3 grupuri în societatea românească: cei care vor Europa federalizată, suntem noi, care vrem Europa națiunilor, și al treilea grup sunt cei care mint că nu vor Mercosur, dar votează pentru el, grupul Pinocchio, grupul PSD.”

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