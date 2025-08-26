Gheorghe Piperea (AUR): Uniunea Europenă – un EPIGON al lui Vladimir Putin

Europarlamentarul Gheorghe Piperea (AUR) a declarat, marți, la emisiunea „Ai Aflat! Cu Ionuț Cristache”, difuzată de Gândul, că Uniunea Europeană este un epigon al liderului rus, Vladimir Putin.

Piperea a spus că are loc „transformarea Uniunii Europene într-o Uniune Sovietică”.

Mai mult, europarlamentarul AUR a subliniat că „UE este un epigon a lui Putin” și „un imitator al lui Xi Jinping”.

„Contribuția mea cea mai importantă în acest an de mandat la reconsolidarea democrației de tip occidentale, este că nu vreau, m-am opus în permanență, la alunecarea Uniunii Europene către o situație de federație de tip Uniune Sovietică”, a adăugat Piperea.

