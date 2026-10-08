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Grindeanu desființează zvonurile legate de ceasul său, care ar valora mii de euro: „Dacă era așa îl puneam în declarația de avere”

Ruxandra Radulescu
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Sorin Grindeanu a clarificat controversele legate de ceasul său, despre care s-a vehiculat că ar fi costat 90.000 de euro. Acesta a menționat că, în calitate de demnitar, ar fi trecut ceasul în declarația de avere.

Preșdintele PSD a menționat că deține de ani de zile, ceasul Breitling, despre care adversarii politici comentează. Politicianul a comentat cu ironie „reclama” de care a avut parte accesoriul său pe scena politică.

„S-a făcut o reclamă legată de ceasul meu. Că e zeci de mii euro. Dacă era așa îl treceam în declarația de avere. Este același ceas de ani de zile”, a afirmat Grindeanu.

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