Grindeanu desființează zvonurile legate de ceasul său, care ar valora mii de euro: „Dacă era așa îl puneam în declarația de avere”

FLASH NEWS Sorin Grindeanu spune că alegerile anticipate ar putea avea loc în luna februarie: „Vom fi pregătiți, ca de fiecare dată, să câștigăm alegerile”
22:24
Sorin Grindeanu a clarificat controversele legate de ceasul său, despre care s-a vehiculat că ar fi costat 90.000 de euro. Acesta a menționat că, în calitate de demnitar, ar fi trecut ceasul în declarația de avere.
Preșdintele PSD a menționat că deține de ani de zile, ceasul Breitling, despre care adversarii politici comentează. Politicianul a comentat cu ironie „reclama” de care a avut parte accesoriul său pe scena politică.
„S-a făcut o reclamă legată de ceasul meu. Că e zeci de mii euro. Dacă era așa îl treceam în declarația de avere. Este același ceas de ani de zile”, a afirmat Grindeanu.