Grindeanu recunoaște că are discuții PRIVATE cu președintele Nicușor Dan. Au vorbit și astăzi, înainte de coaliție

Olga Borșcevschi
28 oct. 2025, 14:18, Știri politice
Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu a declarat, marți, că are discuții private cu președintele Nicușor Dan. Au vorbit și astăzi, înainte de coaliție

Sorin Grindeanu a fost întrebat când a vorbit ultima oară cu președintele Nicușor Dan.

„Astăzi. Nu pe discuții pe acest timp (n.r. despre coaliție). Sunt lucruri care, unele dintre ele, rămân, să spunem, până va fi o hotărâre ce poate fi dată publicităţii, ca discuţii private”, a spus Grindeanu, la sediul central al PSD.

Întrebat dacă a vorbit cu șeful statului despre SRI sau SIE, președintele interimar al PSD a răspuns: „Nu.”

