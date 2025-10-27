Sorin Grindeanu îi răspunde lui Bolojan: „De câte ori să spunem că nu facem majoritate cu AUR”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, îi răspunde premierului Ilie Bolojan, după ce acesta a spus că PSD are posibilitatea să demită Guvernul în Parlament, prin moțiune de cenzură alături de AUR.

„De câte ori să spunem că nu facem majoritate cu AUR”, spune Grindeanu, luni, la Parlament.

Șeful PSD a spus că va propune, în ședința coaliției de marți, continuarea grupului de lucru privind reforma pensiilor magistraților, picată la CCR.

„Nu o să avem nici lege și o să pierdem și acei bani europeni”, avertizează Sorin Grindeanu, în cazul în care Bolojan continuă cu reforma în forma actuală.

„În condiţiile în care orice partid consideră că Guvernul nu-şi face datoria, are posibilitatea să depună moţiuni de cenzură şi să facă o majoritate în Parlament în aşa fel încât, cu AUR cu cine se poate, ca Guvernul să plece. Nu e o problemă”, a afirmat premierul Bolojan.

Foto/Video: Facebook/PSD