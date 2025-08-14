Emil Hurezeanu o acuză pe Oana Țoiu de INFERENȚĂ și aruncă răspunderea Visa Waiver în curtea INTERNELOR

Emil Hurezeanu iese la rampă cu explicații, după dezvăluirile Oanei Țoiu pe subiectul Visa Waiver, oprit din cauza anulării alegerilor. Fostul ministru de Externe spune că afirmațiile actualului ministru se bazează pe speculațiile din perioada electorală.

„Este o inferență (n.r. DEX – Operație logică de trecere de la un enunț la altul și în care ultimul enunț este dedus din primul) pe care dânsa o face, pornind de la explicațiile care s-au dat atunci când s-a anulat Visa Waiver, inițial”, declară Emil Hurezeanu, pentru Gândul.

Actualul ministrul de Externe a spus clar: anularea alegerilor, unul dintre motivele care au dus la excluderea României din Visa Waiver. Mai degrabă, „lipsa de explicații” din partea oficialilor români.

„Doamna Țoiu are explicațiile dânsei, care sunt valabile la primul nivel al anulării. După aceea, criteriile obiective care s-au comunicat, n-au mai fost niciodată oficial comunicate de Departamentul de Stat sau Departamentul de Securitate Internă din America. N-au explicat niciodată, ca atare, că nu s-a explicat bine ce a fost cu anularea alegerilor”, explică Emil Hurezeanu.

Potrivit acestuia, la momentul respectiv, motivele primite de România au fost „că suntem între primele 12 țări la migrația ilegală” și s-a revenit la criteriile inițiale.

„Niciunul n-a contrazis pe nimeni. Adică și eu am dreptate, are și dânsa dreptate”, completează fostul ministru.

Întrebat dacă Oana Țoiu își bazează afirmațiile pe noi informații primite de la partea americană, Hurezeanu răspunde: E foarte posibil.

„E foarte posibil ca, între timp, să le aibă dânsa ca atare, din moment ce le dă acum. E foarte posibil să nu mai fie speculațiile din chiar zilele când am ieșit din Visa Waiver, înainte de alegeri, și să existe acum explicațiile pe care le dă dânsa. E foarte posibil”, spune el.

Hurezeanu amintește că Ministerul de Interne s-a ocupat de relația cu partea americană, pe acest capitol, iar Externele au fost unui dintre „oficiile statului”.

„Ministerul de Interne s-a ocupat în principal de asta, cu Departamentul de Securitate Internă din Stat din Statele Unite. Ministerul de Externe n-a fost ministerul de linie care s-a ocupat cu Visa Waiver, nici în decembrie anul trecut. A fost unul din oficiiile statului care a avut o implicare, dar în principal a fost Ministerul de Interne care se ocupa cu asta”, explică fostul ministru.

