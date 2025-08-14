Prima pagină » Știri politice » Marea întâlnire și MICUL președinte / Cum a apărut Nicușor Dan la videoconferința convocată de Merz

Marea întâlnire și MICUL președinte / Cum a apărut Nicușor Dan la videoconferința convocată de Merz

14 aug. 2025, 11:54, Știri politice
Marea întâlnire și MICUL președinte / Cum a apărut Nicușor Dan la videoconferința convocată de Merz

Agitație mare cu două zile înainte de întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Miercuri, liderii europeni, aceia mari, s-au întâlnit și au vorbit prin tot felul de grupuri și coaliții. Trei discuții au marcat ziua, președintele României a prins-o doar pe ultima – Coaliția statelor voluntare.

„Tocmai am participat la apelul video al Coaliției statelor voluntare, pentru a ne coordona pozițiile înaintea întâlnirii bilaterale dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, în Alaska”, ne-a anunțat, miercuri seară, președintele Nicușor Dan, într-o postare pe X, însoțită de o poză mare cu președintele.


Mica reuniune a europenilor i-a avut pe Zelenski, de-a drepta lui Merz, la Berlin, și pe Macron cu Antonio Costa, la Paris. Pe ecrane imense, ceilalți participanți stăteau înghesuiți în niște ferestre minuscule.

Dacă noi l-am văzut în prim-plan Nicușor Dan, ascultând discuția, Macron și compania l-au văzut într-un mic pătrat, pe pieptul lui Zelenski.

Înaintea Coaliției, a avut loc o întâlnire virtuală găzduită de Berlin, cu liderii Germaniei, Finlandei, Franței, Marii Britanii, Italiei și Poloniei, urmată de o videoconferință cu Donald Trump și vicepreședintele american JD Vance.

Zelenski: Rusia nu ar trebui să poată bloca admiterea Ucrainei în NATO /Costa: SUA ar putea oferi GARANȚII de securitate împreună cu Europa

Trump îl preferă pe Nawrocki la videoconferința din ALASKA. Premierul Tusk, siderat la aflarea veștii

