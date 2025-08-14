Agitație mare cu două zile înainte de întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Miercuri, liderii europeni, aceia mari, s-au întâlnit și au vorbit prin tot felul de grupuri și coaliții. Trei discuții au marcat ziua, președintele României a prins-o doar pe ultima – Coaliția statelor voluntare.
„Tocmai am participat la apelul video al Coaliției statelor voluntare, pentru a ne coordona pozițiile înaintea întâlnirii bilaterale dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, în Alaska”, ne-a anunțat, miercuri seară, președintele Nicușor Dan, într-o postare pe X, însoțită de o poză mare cu președintele.
I have just attended the Coalition of the Willing videocall to coordinate our positions ahead of the bilateral meeting between the US President Donald Trump and the Russian President in Alaska.
I emphasized that, for Romania, transatlantic coordination and unity are key. I… pic.twitter.com/18MktmPyKq
— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) August 13, 2025
Mica reuniune a europenilor i-a avut pe Zelenski, de-a drepta lui Merz, la Berlin, și pe Macron cu Antonio Costa, la Paris. Pe ecrane imense, ceilalți participanți stăteau înghesuiți în niște ferestre minuscule.
Dacă noi l-am văzut în prim-plan Nicușor Dan, ascultând discuția, Macron și compania l-au văzut într-un mic pătrat, pe pieptul lui Zelenski.
Înaintea Coaliției, a avut loc o întâlnire virtuală găzduită de Berlin, cu liderii Germaniei, Finlandei, Franței, Marii Britanii, Italiei și Poloniei, urmată de o videoconferință cu Donald Trump și vicepreședintele american JD Vance.
