Primarii amenință cu greva, Ilie Bolojan cu demisia: „Am avut un dialog al surzilor” / „A rămas o problemă care a fost introdusă noaptea ca hoții”

14 aug. 2025, 15:54, Știri politice
Dan Cârlan, președintele Sindicatului Național „SCOR”, a declarat joi, în exclusivitate pentru Gândul, că funcționarii din primării sunt pregătiți să intre în grevă generală pe 8 septembrie, din cauza unei prevederi introduse „noaptea ca hoții” în proiectul de reformă a administrației publice locale. Este vorba despre prevederea care le poate permite primarilor să transforme un post ocupat cu normă întreagă în unul cu jumătate de normă.

Declarația a fost făcută în contextul în care reprezentanții funcționarilor au participat joi la o discuție cu premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.

Noi astăzi am avut un dialog al surzilor. Există o problemă cheie în pachetul doi. Multe dintre probleme le-am rezolvat, dar a rămas o problemă care a fost introdusă noaptea ca hoții, în ultima noapte înainte de a publica proiectul de lege în dezbatere. Ea a apărut și într-o formă inițială care nu era asumată de Guvern, dar a fost ca material de lucru, am discutat, s-a eliminat, până în ultima zi și în ultima noapte, miercurea trecută spre joi, a fost reintrodusă această chestiune.

Ne referim la un atac brutal la statul de drept, pentru că este vorba de posibilitate care i se acordă primarului să stabilească o funcție publică, un post ocupat, la jumătate de normă, cu funcționarul public existent, să ne înțelegem”, a declarat Dan Cârlan, pentru Gândul.

„Este absolut inacceptabil”

Mai mult, acesta a adăugat că sindicaliștii au convenit inițial cu premierul Ilie Bolojan că primarul poate să stabilească un post cu jumătate de normă, dar doar dintre cele vacante, astfel încât cei care se înscriu la concurs să fie în deplină cunoștință de cauză.

Dar să dai posibilitatea ca un funcționar public definitiv care a trecut printr-un concurs, are un număr de azi vechime, să-i spună de mâine primarul că devine jumătate de normă, să îl numească obligatoriu pe post, fără acord, fără întrebări, fără nimic, este absolut inacceptabil. De ce? Pentru că se constituie într-un instrument de intimidare și presiune.

Un funcționar public, când vine pe post la concurs, știe două lucruri: i se asigură stabilitate pe post, dar există riscul ca la o reorganizare să se desființeze postul repesctiv și să fie disponibilizat. Dar lucrul ăsta se întâmplă cu drepturi: are dreptul la șomaj, are un drept fundamental al funcționarului public, acela de a trece în corpul de rezervă a funcționarilor publici, acolo unde își păstrează rangul, și dacă găsește o poziție disponibilă oriunde în sistem o poate ocupa”, a mai spus Dan Cârlan.

În ceea ce privește greva generală, dacă se va întâmpla, Dan Cârlan spune că va presupune faptul că funcționarii publici vor închide primăriile.

Într-un mesaj postat miercuri seară pe grupul de lucru al Asociației Muncipiilor din România, premierul Ilie le-a transmis primarilor că „având în vedere situația dificilă in care suntem va fi o ușurare pentru mine când nu voi mai premier. Însă, cât voi fi pe această funcție, voi face ceea ce trebuie pentru România”.

