🚨 Intră la vot trei moțiuni simple împotriva Guvernului Bolojan. Educația, Apărarea și Externele, scoase „la tablă”

Grupul PACE – Întâi România și AUR au depus trei moțiuni simple împotriva ministrului Apărării, Radu Miruță, a ministrului interimar al Educației, Ilie Bolojan, dar și împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu. Acestea urmează să fie dezbătute și votate în plenul Senatului.

Parlamentarii critică „gestionarea politicii de securitate și apărare națională” în contextul declarațiilor despre „posibila desfășurare de trupe românești în Groenlanda”, iar în domeniul Educației îl acuză pe Bolojan că, într-un context inflaționist, a redus „sprijinul social” pentru studenți, făcând accesul la educație „tot mai dependent” de venitul familiei. Opoziția a depus și o a treia moțiune, referitoare la „modul de reprezentare a României în Acordul UE–Mercosur”.

Trei moțiuni simple în plenul Senatului

Moțiunea împotriva ministrului Apărării, intitulată „Ministrul progresist Radu Miruță compromite credibilitatea politicii de apărare a României prin declarații iresponsabile și lipsă de analiză strategică”, a fost anunțată încă din vacanța parlamentară și depusă săptămâna trecută în plenul Senatului. Documentul este semnat de 41 de parlamentari: 28 de senatori AUR și 13 PACE – Întâi România.

Și ministrul interimar al Educației, Ilie Bolojan, se confruntă cu o moțiune simplă. Inițiatorii susțin că acesta a diminuat „sprijinul social” acordat studenților într-o perioadă de inflație, ceea ce face accesul la educație „tot mai dependent” de veniturile familiei. Moțiunea, intitulată „Educația între avarie și abandon. Cum sunt transformați studenții în colateral bugetar”, a fost, la rândul ei, anunțată în vacanța parlamentară și depusă săptămâna trecută. Este semnată de 41 de parlamentari (28 AUR și 13 PACE – Întâi România). Potrivit inițiatorilor, „diferența dintre costul vieții și sprijinul oferit de stat este transferată, cu nonșalanță, asupra studenților și familiilor lor”.

O a treia moțiune, privind modul în care Guvernul a reprezentat interesele României în procesul decizional european referitor la Acordul UE–Mercosur, va fi dezbătută și votată tot luni în plenul Senatului. Intitulată „Acordul UE–Mercosur: cum se angajează România într-un acord strategic major prin mandat clandestin, fără analiză și împotriva propriilor interese”, aceasta este inițiată de 47 de senatori ai opoziției (28 AUR, 13 PACE – Întâi România și șase neafiliați).