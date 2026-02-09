Preparatul care a zăpăcit TikTokul. O singură porție ajunge să coste chiar și 500 de lei în restaurant

Un alt trend a cucerit internetul de luni bune, de data aceasta făcând parte din zona culinară. Un preparat care poate fi servit în restaurant sau comandat chiar acasă a zăpăcit TikTokul. În România, o singură porție ajunge să coste între 250 și 500 de lei. Vedeți mai jos.

V-ați gândit care ar fi noul trend care a acaparat, de luni bune, platformele de socializare? Trendul face parte, acum, din zona culinară și se numește „boiled bag”, iar o porție poate să coste și câteva sute de lei în restaurantele din România.

Un „boiled bag” ajunge să coste și 500 de lei, în restaurant

Dar ce este „boiled bag”, de fapt? Reprezintă, practic, o pungă specială în care se găsește un amestec de homar, crab, caracatiţă, creveţi şi legume. Amestecul este copt în cuptor și condimentat. Felul de mâncare ar avea origini vietnameze și s-a viralizat într-un timp scurt pe platformele de social media.

Amestecul respectiv poate fi consumat alături de orez, de exemplu.

Cum se consumă?

Preparatul se găsește, acum, și în diverse restaurante din România, după ce a devenit un trend internațional. Pe platformele de socializare, multe persoane se filmează în timp ce acest preparat este servit și consumat la masă. În România, o porție poate să coste între 250 și 500 de lei.

Trendul a acaparat mulți „pofticioși”. Pentru că le-a fost stârnită curiozitatea și, în unele cazuri, poftele, au mers rapid să comande acasă sau la restaurant un asemenea preparat. În majoritatea videoclipurilor, mâncarea este împrăștiată pe o masă (care a fost acoperită, în prealabil) și este consumată cu mâinile (în unele cazuri, acoperite cu mănuși).

„Practic aceste fructe de mare sunt fierte şi aici devine partea interesantă, fructele de mare sunt amestecate cu un sos cu destul de multe condimente, sosul acesta provine din partea aceasta din America de Sud”, a declarat Daniel Molfa, bucătar, potrivit Observatornews.ro.

