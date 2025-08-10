Ilie Bolojan, cu bătaie la USR, în cazul Iliescu: „Dacă ai un respect pentru defunct, te duci la înmormântare, dacă nu, îți vezi de treaba ta”

Ilie Bolojan acuză voalat atitudinea USR vis-a-vis de ceremoniile funerare ale lui Ion Iliescu. Premierul consideră că o atitudine formală, decentă, rânduită, fără emoții inutile în spațiul public ar fi fost de ajuns. „Dacă ai un respect pentru defunct, pentru familia lui, te duci la înmormântare, dacă nu, îți vezi de treaba ta, dar nu trebuie neapărat să să protestezi, să spunem, la poartă”, reproșează Bolojan manifestările USR.

Cred că și în astfel de situații, într-un limbaj simplu, trebuie să avem și aici o rânduială, dacă pot să spun așa, și acest tip de de funeralii. Sunt o procedură, care mie mi se pare standard, pe care trebuie să o derulăm, pentru că un președinte le României, indiferent de de persoana lui, este un om care a avut milioane de voturi în spate, nu a mai avut un astfel de deces în acești ani și trebuia gândită o procedură standard pentru pentru astfel de situații.

Moartea lui Iliescu, o premieră post-decembristă, crează un protocol standard pentru viitoarele evenimente similare.

Și am crezut că a face un lucru în formula în care este el reglementat este un lucru bun și cred că cu această procedură se setează și pentru anii următori o organizare și pentru aceste evenimente. În plus, în astfel de situații cred că e bine să păstrezi o atitudine normala.

Este ca o înmormântare la țară, dacă respecți răposatul, te duci, dacă nu, stai acasă, nu fluieri pe la poarta cimitirului, reiese din observațiile Premierului.

O atitudine decentă este ca la o înmormântare în comunitatea ta, dacă ai un respect pentru defunct, pentru familia lui, te duci la înmormântare, dacă nu, îți vezi de treaba ta, dar nu trebuie neapărat să să protestezi, să spunem la poartă. Da, e o chestiune de de decență și de normalitate. Guvernul României a luat, cred eu, decizia corectă de a le organiza și asta asta trebuie să facem și asta am făcut, consideră Bolojan.

Recomandarea autorului: Bolojan confirmă că banii din pensiile private vor fi retrași eșalonat: „Parlamentarii vor decide acest lucru”