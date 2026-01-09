Prima pagină » Știri politice » Lia Olguța Vasilescu îl confruntă pe Bolojan în privința noilor taxe: „Nu acceptă niciun primar, indiferent de partidul din care face parte”

Lia Olguța Vasilescu îl confruntă pe Bolojan în privința noilor taxe: „Nu acceptă niciun primar, indiferent de partidul din care face parte”

Ruxandra Radulescu
09 ian. 2026, 20:53, Știri politice

Primarul craiovei, Lia Olguței Vasilescu, a criticat dur Guvernul Bolojan pentru taxele impuse primăriilor care nu pot face față cheltuielilor, având în vedere că suma alocată este la același nivel ca anul trecut.

Lia Olguța Vasilescu a vorbit despre efectele dezastruoase pe care le au noile taxe impuse de premierul Ilie Bolojan asupra primăriilor. Aceasta a precizat că niciun edil, indiferent de culoarea politică, nu poate acceptat astfel de condiții și speră să se ajungă la o soluție de compromis.

Primarul Craiovei l-a acuzat pe premier că se bazează pe taxele locale pentru a face rost bani pentru acoperirea deficitului bugetar.

„Nouă, domnul Bolojan ne-a spus clar că acest surplus va fi reținut la bugetul de stat. Noi vom avea bugetele la nivelul anului trecut.

Guvernul pe final de an nu a mai dat nimic primăriilor, iar acum le ia și taxele locale, cum să supravietuiasca?! Va fi foarte mare problema dacă ei își fundamentează bugetul pe taxele locale.

Sper să se ajunga la o soluție de compromis. Nu acceptă niciun primar din România, indiferent din partidul din care face parte”, a declarat Lia Olguța Vasilescu pentru Antena 3 CNN.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Lia Olguța Vasilescu nu cedează presiunilor Guvernului Bolojan: „Este o discuție pe care o vom tranșa în coaliție”
21:12
Lia Olguța Vasilescu nu cedează presiunilor Guvernului Bolojan: „Este o discuție pe care o vom tranșa în coaliție”
DEZVĂLUIRI Patrick Andre de Hillerin îi explică lui Nicușor Dan de ce „cascadoria” de PR în aer s-a sfârșit în dezastru: „Purtătorul de cuvânt al Armatei Elvețiene reconfirmă informațiile publicate inițial”
20:29
Patrick Andre de Hillerin îi explică lui Nicușor Dan de ce „cascadoria” de PR în aer s-a sfârșit în dezastru: „Purtătorul de cuvânt al Armatei Elvețiene reconfirmă informațiile publicate inițial”
REACȚIE Petrișor Peiu (AUR) avertizează că România ignoră problemele economice interne în favoarea subiectelor geopolitice îndepărtate
19:52
Petrișor Peiu (AUR) avertizează că România ignoră problemele economice interne în favoarea subiectelor geopolitice îndepărtate
REACȚIE Ciolacu îl ia peste picior pe Bolojan: „Felicitări Guvernului Bolojan care a construit bugetul pe 2025! Este 9 ianuarie și nu avem buget pe 2026”
19:06
Ciolacu îl ia peste picior pe Bolojan: „Felicitări Guvernului Bolojan care a construit bugetul pe 2025! Este 9 ianuarie și nu avem buget pe 2026”
FLASH NEWS CTP: Ce va face Trump cu România? Parteneriatul strategic cu SUA, să nu ne amăgim, poate să devină nul peste noapte
18:57
CTP: Ce va face Trump cu România? Parteneriatul strategic cu SUA, să nu ne amăgim, poate să devină nul peste noapte
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan cere reexaminarea legii privind fondurile europene. Președintele susține că „nu respectă bicameralismul parlamentar”
17:54
Nicușor Dan cere reexaminarea legii privind fondurile europene. Președintele susține că „nu respectă bicameralismul parlamentar”
Mediafax
România avea una dintre cele mai mici taxe pe proprietate din UE. Cum ne comparăm cu vecinii europeni
Digi24
Ce amendă a primit o şoferiţă din Alba, prinsă pe autostrada acoperită de zăpadă cu o mașină cu anvelope de vară
Cancan.ro
Dorian Popa riscă să meargă la ÎNCHISOARE! Vești proaste pentru influencer la început de 2026
Prosport.ro
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
Adevarul
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Mediafax
Unicul locuitor al unui sat din Alba, izolat din cauza zăpezii. Polițiștii i-au dus medicamente și alimente
Click
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Digi24
Atentat în direct. Lidera opoziției a fost atacată cu o bombă chiar în timpul unui interviu
Cancan.ro
Cele 2 zodii-vedetă ale anului 2026. Cristina Demetrescu anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un vehicul 12×12
Descopera.ro
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
De ce cărțile bune primesc recenzii de doar 3 stele?

Cele mai noi

Trimite acest link pe