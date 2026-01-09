Lia Olguța Vasilescu îl confruntă pe Bolojan în privința noilor taxe: „Nu acceptă niciun primar, indiferent de partidul din care face parte”

Primarul craiovei, Lia Olguței Vasilescu, a criticat dur Guvernul Bolojan pentru taxele impuse primăriilor care nu pot face față cheltuielilor, având în vedere că suma alocată este la același nivel ca anul trecut.

Lia Olguța Vasilescu a vorbit despre efectele dezastruoase pe care le au noile taxe impuse de premierul Ilie Bolojan asupra primăriilor. Aceasta a precizat că niciun edil, indiferent de culoarea politică, nu poate acceptat astfel de condiții și speră să se ajungă la o soluție de compromis.

Primarul Craiovei l-a acuzat pe premier că se bazează pe taxele locale pentru a face rost bani pentru acoperirea deficitului bugetar.