Lia Olguța Vasilescu îl confruntă pe Bolojan în privința noilor taxe: „Nu acceptă niciun primar, indiferent de partidul din care face parte”

Primarul craiovei, Lia Olguței Vasilescu, a criticat dur Guvernul Bolojan pentru taxele impuse primăriilor care nu pot face față cheltuielilor, având în vedere că suma alocată este la același nivel ca anul trecut.
Lia Olguța Vasilescu a vorbit despre efectele dezastruoase pe care le au noile taxe impuse de premierul Ilie Bolojan asupra primăriilor. Aceasta a precizat că niciun edil, indiferent de culoarea politică, nu poate acceptat astfel de condiții și speră să se ajungă la o soluție de compromis.
Primarul Craiovei l-a acuzat pe premier că se bazează pe taxele locale pentru a face rost bani pentru acoperirea deficitului bugetar.
„Nouă, domnul Bolojan ne-a spus clar că acest surplus va fi reținut la bugetul de stat. Noi vom avea bugetele la nivelul anului trecut.
Guvernul pe final de an nu a mai dat nimic primăriilor, iar acum le ia și taxele locale, cum să supravietuiasca?! Va fi foarte mare problema dacă ei își fundamentează bugetul pe taxele locale.
Sper să se ajunga la o soluție de compromis. Nu acceptă niciun primar din România, indiferent din partidul din care face parte”, a declarat Lia Olguța Vasilescu pentru Antena 3 CNN.