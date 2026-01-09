Petrișor Peiu (AUR) avertizează că România ignoră problemele economice interne în favoarea subiectelor geopolitice îndepărtate

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a criticat vineri preocuparea guvernanților și a formatorilor de opinie pentru subiecte geopolitice îndepărtate, în timp ce problemele economice reale ale României sunt ignorate. Senatorul a avertizat că „inflația galopantă, creșterea taxelor și facturile uriașe la energie generate de politicile guvernelor Ciucă, Ciolacu și Bolojan afectează direct viața de zi cu zi a milioane de români”.

„Ar fi fascinant dacă nu ar fi trist cât de multă importanță dau politicienii și «influencerii» celor întâmplate în spații atât de îndepărtate precum Venezuela în detrimentul celor care ni se întâmplă chiar nouă”, a declarat Petrișor Peiu, potrivit unui comunicat AUR.

Potrivit senatorului AUR, în vreme ce analiștii, vedetele și politicienii se preocupă de vânătăile lui Maduro și de Trump și de geopolitică, în România s-au întâmplat următoarele:

– datoria publică a depășit 60% din PIB și 1100 miliarde de lei;

– șomajul a depășit 6%, atingând 6,1%;

– impozitele pe proprietate au avut cea mai mare creștere din Europa postbelică (cam 80% în medie);

– TVA-ul a crescut cu mai bine de 10%;

– aproape au dispărut microîntreprinderile;

– inflația este de departe cea mai mare din UE, mai mult decât dublă decât a următorului stat.

Senatorul AUR acuză că aceste realități economice sunt trecute cu vederea de mediul politic și mass-media, în favoarea subiectelor geopolitice îndepărtate.

„Cu toate acestea, politicienii și televiziunile vor să credem că extragerea lui Maduro sau protestele din Iran sunt mai importante pentru viața noastră decât prețul pâinii sau al benzinei sau decât predarea întregului guvern în fața unei firme austriece”, a precizat parlamentarul.

El a criticat, de asemenea, faptul că prețurile producției industriale au înregistrat creșteri semnificative în ultimii ani.

„Una dintre evoluțiile decisive dar nebăgate în seamă este și creșterea, din 2021 până acum, cu 68% a prețurilor producției industriale (așa-numita inflație industrială)! Doar Ungaria lui Orban ne «depășește» cu o inflație industrială de peste 85%! Media UE este de vreo 26%, de aproape trei ori mai mică!

Oameni buni, din cauza asta se închid fabricile la noi, de la Galați la Hunedoara și de la Iași la Târgu Mureș, din cauza creșterii fără măsură a prețurilor la «poarta fabricii». Asta înseamnă lipsă de competitivitate. Din cauza asta ne va ucide orice acord de tip Mercosur, pentru că producția aici este mult prea scumpă.

De ce au crescut prețurile industriale atât de mult? Din două mari cauze: Guvernul a crescut taxele și același Guvern a închis centralele electrice producând creșterea prețurilor la energie. Simplu, nu?

Maduro, Yemen, Iran sau Donbas sunt subiecte bune doar pentru a trage concluzii după prostiile altora, dar viața noastră aici se hotărăște, cu inflația generată de Ciolacu, Ciucă& Bolojan”, a adăugat Peiu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Scandal în Guvernul României, pe acordul Mercosur, care vizează fermierii români. USR o acuză pe Oana Țoiu de „trădare”. Nicușor Dan intervine pentru USR: „Acordul negociat de UE este o oportunitate pentru România”

Nicușor Dan cere reexaminarea legii privind fondurile europene. Președintele susține că „nu respectă bicameralismul parlamentar”