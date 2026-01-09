Prima pagină » Știri politice » Petrișor Peiu (AUR) avertizează că România ignoră problemele economice interne în favoarea subiectelor geopolitice îndepărtate

Petrișor Peiu (AUR) avertizează că România ignoră problemele economice interne în favoarea subiectelor geopolitice îndepărtate

Olga Borșcevschi
09 ian. 2026, 19:52, Știri politice
Petrișor Peiu (AUR) avertizează că România ignoră problemele economice interne în favoarea subiectelor geopolitice îndepărtate
Petrișor Peiu a fost ales președintele AUR / foto: Mediafax

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a criticat vineri preocuparea guvernanților și a formatorilor de opinie pentru subiecte geopolitice îndepărtate, în timp ce problemele economice reale ale României sunt ignorate. Senatorul a avertizat că „inflația galopantă, creșterea taxelor și facturile uriașe la energie generate de politicile guvernelor Ciucă, Ciolacu și Bolojan afectează direct viața de zi cu zi a milioane de români”.

„Ar fi fascinant dacă nu ar fi trist cât de multă importanță dau politicienii și «influencerii» celor întâmplate în spații atât de îndepărtate precum Venezuela în detrimentul celor care ni se întâmplă chiar nouă”, a declarat Petrișor Peiu, potrivit unui comunicat AUR.

Potrivit senatorului AUR, în vreme ce analiștii, vedetele și politicienii se preocupă de vânătăile lui Maduro și de Trump și de geopolitică, în România s-au întâmplat următoarele:

– datoria publică a depășit 60% din PIB și 1100 miliarde de lei;
– șomajul a depășit 6%, atingând 6,1%;
– impozitele pe proprietate au avut cea mai mare creștere din Europa postbelică (cam 80% în medie);
– TVA-ul a crescut cu mai bine de 10%;
– aproape au dispărut microîntreprinderile;
– inflația este de departe cea mai mare din UE, mai mult decât dublă decât a următorului stat.

Senatorul AUR acuză că aceste realități economice sunt trecute cu vederea de mediul politic și mass-media, în favoarea subiectelor geopolitice îndepărtate.

„Cu toate acestea, politicienii și televiziunile vor să credem că extragerea lui Maduro sau protestele din Iran sunt mai importante pentru viața noastră decât prețul pâinii sau al benzinei sau decât predarea întregului guvern în fața unei firme austriece”, a precizat parlamentarul.

El a criticat, de asemenea, faptul că prețurile producției industriale au înregistrat creșteri semnificative în ultimii ani.

„Una dintre evoluțiile decisive dar nebăgate în seamă este și creșterea, din 2021 până acum, cu 68% a prețurilor producției industriale (așa-numita inflație industrială)! Doar Ungaria lui Orban ne «depășește» cu o inflație industrială de peste 85%! Media UE este de vreo 26%, de aproape trei ori mai mică!

Oameni buni, din cauza asta se închid fabricile la noi, de la Galați la Hunedoara și de la Iași la Târgu Mureș, din cauza creșterii fără măsură a prețurilor la «poarta fabricii». Asta înseamnă lipsă de competitivitate. Din cauza asta ne va ucide orice acord de tip Mercosur, pentru că producția aici este mult prea scumpă.

De ce au crescut prețurile industriale atât de mult? Din două mari cauze: Guvernul a crescut taxele și același Guvern a închis centralele electrice producând creșterea prețurilor la energie. Simplu, nu?

Maduro, Yemen, Iran sau Donbas sunt subiecte bune doar pentru a trage concluzii după prostiile altora, dar viața noastră aici se hotărăște, cu inflația generată de Ciolacu, Ciucă& Bolojan”, a adăugat Peiu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Scandal în Guvernul României, pe acordul Mercosur, care vizează fermierii români. USR o acuză pe Oana Țoiu de „trădare”. Nicușor Dan intervine pentru USR: „Acordul negociat de UE este o oportunitate pentru România”

Nicușor Dan cere reexaminarea legii privind fondurile europene. Președintele susține că „nu respectă bicameralismul parlamentar”

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Ciolacu îl ia peste picior pe Bolojan: „Felicitări Guvernului Bolojan care a construit bugetul pe 2025! Este 9 ianuarie și nu avem buget pe 2026”
19:06
Ciolacu îl ia peste picior pe Bolojan: „Felicitări Guvernului Bolojan care a construit bugetul pe 2025! Este 9 ianuarie și nu avem buget pe 2026”
FLASH NEWS CTP: Ce va face Trump cu România? Parteneriatul strategic cu SUA, să nu ne amăgim, poate să devină nul peste noapte
18:57
CTP: Ce va face Trump cu România? Parteneriatul strategic cu SUA, să nu ne amăgim, poate să devină nul peste noapte
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan cere reexaminarea legii privind fondurile europene. Președintele susține că „nu respectă bicameralismul parlamentar”
17:54
Nicușor Dan cere reexaminarea legii privind fondurile europene. Președintele susține că „nu respectă bicameralismul parlamentar”
ULTIMA ORĂ 🚨 Scandal în Guvernul României, pe acordul Mercosur, care vizează fermierii români. PSD o acuză pe Oana Țoiu de „trădare”. Nicușor Dan intervine pentru USR: „Acordul negociat de UE este o oportunitate pentru România”
16:23
🚨 Scandal în Guvernul României, pe acordul Mercosur, care vizează fermierii români. PSD o acuză pe Oana Țoiu de „trădare”. Nicușor Dan intervine pentru USR: „Acordul negociat de UE este o oportunitate pentru România”
SCANDAL Acordul UE – Mercosur a fost agreat de România fără semnătura ministrului Agriculturii. Barbu: „Sunt alături de fermierii români”
15:37
Acordul UE – Mercosur a fost agreat de România fără semnătura ministrului Agriculturii. Barbu: „Sunt alături de fermierii români”
ULTIMA ORĂ Unde alţii văd sărăcirea românilor, premierul Bolojan vede dezvoltare: „Cum am reuşit acest rezultat fără precedent? Este rezultatul unui efort”
14:46
Unde alţii văd sărăcirea românilor, premierul Bolojan vede dezvoltare: „Cum am reuşit acest rezultat fără precedent? Este rezultatul unui efort”
Mediafax
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
Digi24
Ce amendă a primit o şoferiţă din Alba, prinsă pe autostrada acoperită de zăpadă cu o mașină cu anvelope de vară
Cancan.ro
Dorian Popa riscă să meargă la ÎNCHISOARE! Vești proaste pentru influencer la început de 2026
Prosport.ro
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
Adevarul
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Mediafax
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Click
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Digi24
Atentat în direct. Lidera opoziției a fost atacată cu o bombă chiar în timpul unui interviu
Cancan.ro
Cele 2 zodii-vedetă ale anului 2026. Cristina Demetrescu anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un vehicul 12×12
Descopera.ro
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Duelul psihologic dintre Hermann Göring și medicul care trebuia să decidă dacă poate fi judecat
UTILE Ce reguli trebuie să respecte românii care vor să scape de brazii de Crăciun. ANMAP a transmis mai multe recomandări
19:36
Ce reguli trebuie să respecte românii care vor să scape de brazii de Crăciun. ANMAP a transmis mai multe recomandări
ENERGIE Sancțiunile lovesc mașinăria de război a Rusiei: producția de petrol a scăzut masiv în decembrie, cea mai mare cădere din ultimele 18 luni
19:19
Sancțiunile lovesc mașinăria de război a Rusiei: producția de petrol a scăzut masiv în decembrie, cea mai mare cădere din ultimele 18 luni
ECONOMIE Companie controlată de Gabriel Comănescu a intrat în insolvență. Omul de afaceri se judecă cu OMV Petrom la CJUE și Curtea de Arbitraj din Paris
19:10
Companie controlată de Gabriel Comănescu a intrat în insolvență. Omul de afaceri se judecă cu OMV Petrom la CJUE și Curtea de Arbitraj din Paris
TURISM Orașul considerat cel mai sărac din România, care a depășit Cluj, Oradea și București. Acum, e campion absolut la fonduri europene
19:06
Orașul considerat cel mai sărac din România, care a depășit Cluj, Oradea și București. Acum, e campion absolut la fonduri europene
DIPLOMAȚIE După Macron, și premierul Italiei, Giorgia Meloni cere UE să negocieze cu Rusia: Întrebarea e cine o va face
18:58
După Macron, și premierul Italiei, Giorgia Meloni cere UE să negocieze cu Rusia: Întrebarea e cine o va face
ACTUALITATE Cancerul din mezeluri. Care sunt consevanții asociați cu afecțiunile oncologice, conform cercetătorilor francezi
18:56
Cancerul din mezeluri. Care sunt consevanții asociați cu afecțiunile oncologice, conform cercetătorilor francezi

Cele mai noi

Trimite acest link pe