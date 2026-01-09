Lia Olguța Vasilescu nu cedează presiunilor Guvernului Bolojan: „Este o discuție pe care o vom tranșa în coaliție”

Lia Olguța Vasilescu a explicat că taxele impuse de Ilie Bolojan pentru primării pentru anul 2026 este un subiect care poate genera noi tensiuni în coaliție.
Primarița Craiovei a argumentat că taxele pe care premierul le percepe din partea primăriilor pot fi utilizate pentru proiecte de infrastructură și investiții.
Lia Olguța a subliniat că nu va acceptat ca suma colectată de la primării să meargă, în întregime la Guvern și a precizat că această problemă va fi tranșată în coaliție.
„Dl Bolojan ne-a anuntat ca așa este fundamentat bugetul. Este o discutie pe care o vom tranșa in coalitie zilele acestea când se va discuta bugetul. Dar noi nu vom accepta ca tot surplusul sa ajunga la guvern.
În condițiile în care s-au suspendat proiecte ar trebui ca banii din taxe să îi băgam în investiții. Am un pasaj la care de o jumatate de an nu se semnează contractul și am cerut dați-mi-l mie la primărie, dar dacă nu vom avea bani cum să îl fac?”, a precizat edilul Craiovei la Antena 3.