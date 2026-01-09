Lia Olguța Vasilescu nu cedează presiunilor Guvernului Bolojan: „Este o discuție pe care o vom tranșa în coaliție”

Lia Olguța Vasilescu a explicat că taxele impuse de Ilie Bolojan pentru primării pentru anul 2026 este un subiect care poate genera noi tensiuni în coaliție.

Primarița Craiovei a argumentat că taxele pe care premierul le percepe din partea primăriilor pot fi utilizate pentru proiecte de infrastructură și investiții.

Lia Olguța a subliniat că nu va acceptat ca suma colectată de la primării să meargă, în întregime la Guvern și a precizat că această problemă va fi tranșată în coaliție.