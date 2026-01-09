Prima pagină » Știri politice » Ciolacu îl ia peste picior pe Bolojan: „Felicitări Guvernului Bolojan care a construit bugetul pe 2025! Este 9 ianuarie și nu avem buget pe 2026”

Olga Borșcevschi
09 ian. 2026, 19:06, Știri politice
Fostul premier Marcel Ciolacu, actual preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, a comentat ironic, vineri, postarea premierului Ilie Bolojan, în care anunţa că investiţiile publice făcute în 2025 au fost la cel mai ridicat nivel de la Revoluţie, social-democratul, care a condus Guvernul în prima parte a anului 2025, felicitând Guvernul Bolojan pentru modul în care a construit bugetul pe 2025 şi precizând că şi intrarea în Schengen şi Autostrada Moldovei sunt alte două reuşite ale Guvernului Bolojan. Mai mult, Ciolacu spune că este 9 ianuarie şi România încă nu are o formulă de buget pentru 2026.

„Felicitări Guvernului Bolojan pentru modul în care a construit bugetul pe 2025! Focusul pe investiții a dat roade (după multiple tentative de stopare a proiectelor începute), programele de dezvoltare au continuat să modernizeze România (bine că a fost abandonată ideea anulării Anghel Saligny) miliardele din PNRR au infuzat economia (mai puțin cele 7 miliarde pierdute)”, a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.

Fostul premier al PSD continuă: „PS: Nu mai punem la socoteală intrarea în Schengen şi Autostrada Moldovei. Alte două reuşite ale Guvernului Bolojan”.

„PPS: Este 9 ianuarie şi Romania încă nu are o formulă de buget pentru 2026”, mai adaugă preşedintele CJ Buzău.

Ciolacu a reacționat după ce premierul Bolojan a anunţat, vineri, că investiţiile publice făcute în 2025 au totalizat 137,5 miliarde lei, reprezentând 7,2% din PIB, cel mai ridicat nivel nu numai din ultimii 5 ani, ci din istoria postdecembristă a României.

Potrivit premierului, din totalul investiţiilor publice de anul trecut, 77,4 miliarde de lei, adică 56%, reprezintă fondurile europene.

