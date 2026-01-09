Ciolacu îl ia peste picior pe Bolojan: „Felicitări Guvernului Bolojan care a construit bugetul pe 2025! Este 9 ianuarie și nu avem buget pe 2026”

Fostul premier al PSD continuă: „PS: Nu mai punem la socoteală intrarea în Schengen şi Autostrada Moldovei. Alte două reuşite ale Guvernului Bolojan”.

„PPS: Este 9 ianuarie şi Romania încă nu are o formulă de buget pentru 2026”, mai adaugă preşedintele CJ Buzău.

Ciolacu a reacționat după ce premierul Bolojan a anunţat, vineri, că investiţiile publice făcute în 2025 au totalizat 137,5 miliarde lei, reprezentând 7,2% din PIB, cel mai ridicat nivel nu numai din ultimii 5 ani, ci din istoria postdecembristă a României.

Potrivit premierului, din totalul investiţiilor publice de anul trecut, 77,4 miliarde de lei, adică 56%, reprezintă fondurile europene.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

