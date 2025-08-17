Prima pagină » Știri politice » Radu Burnete numește salarizarea publică din România „o zăpăceală”: „Avem o salarizare dezlânată” / „Povestea cu sporurile trebuie să dispară”

Radu Burnete numește salarizarea publică din România „o zăpăceală”: „Avem o salarizare dezlânată” / „Povestea cu sporurile trebuie să dispară”

Alexandru Tudor
17 aug. 2025, 10:17, Știri politice
Radu Burnete numește salarizarea publică din România „o zăpăceală”: „Avem o salarizare dezlânată” / „Povestea cu sporurile trebuie să dispară”

Într-un interviu acordat sâmbătă pentru Antena 3 CNN, Radu Burnete, consilier prezidențial pentru politici economice și sociale, a făcut mai multe declarații cu privire la nevoia unor măsuri în cee ace privește salarizarea din sistemul public. Una dintre declarațiile consilierului prezindețial a fost aceea că adoptarea legii salarizării unice este „o obligație în PNRR”.

Radu Burnete a mai adăugat că amânarea acestei legi are legătură cu anul electoral 2024, atunci când, spune acesta, era riscant ca politicienii „să deschidă cutia Pandorei”, mai exact pe cea a salarizării bugetarilor.

Salarizarea publică în clipa de faţă, în România, este o zăpăceala din care nu înțelegem nimic. Avem de-a face cu o sabie cu două tăișuri: avem o salarizare dezlânată, angajările sunt blocate, nu poți angaja oamenii, avem zone din mediul public, unde ai nevoie să dai salarii mai mari, ca să atragi anumite tipuri de oameni cu anumite specializări. 

Și atunci, ce se întâmplă? Apare câte o idee de asta, care multe ori e creață, spor de nu știu de care. Şi din nou, ai două cazuri: anumiți manageri sau conducători, care le folosesc abuziv şi dau aceste sporuri unor oameni care nu au nicio nevoie de ele, iar alteori vezi manageri în sistemul public care le folosesc ca să crească nişte salarii”, a declarat Radu Burnete.

„Trebuie să ne plătim funcționarii publici cu salariul pe care-l judecăm că e corect”

Un alt subiect atins de consilierul prezidențial este cel al sporurilor. În opinia sa, „un număr mic de sporuri, pentru cazuri particulare, sunt utile”, în timp ce restul nu sunt, în viziunea acestuia.

Povestea asta cu sporurile trebuie să dispară, e fără noimă și noi trebuie să ne plătim funcționarii publici cu salariul pe care-l judecăm că e corect.

Fie că lucrează la ANAF, că lucrează la Administrația prezidențială, că lucrează la o mică primărie, trebuie să avem niște grile clare care ne spun ‘ok, ăsta-i salariul complet, fără sporuri, fără alte CA-uri‘”, a spus Radu Burnete.

FOTO: Mediafax / Andreea Alexandru

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Radu Burnete dă asigurări: „Statul român nu are probleme cu banii şi în niciun caz nu are probleme în a se finanţa”

Ce spune MIPE despre casa cumpărată de Dragoș Pîslaru în Belgia și decontările pentru cazare în deplasările la Bruxelles

Adrian Câciu, ATAC dur la adresa lui Ilie Bolojan: „Dai 25 de miliarde lei pe arme, dar taxezi suplimentar săracii de care nu-ți pasă”

Citește și

POLITICĂ Radu Burnete dă asigurări: „Statul român nu are probleme cu banii şi în niciun caz nu are probleme în a se finanţa”
09:48
Radu Burnete dă asigurări: „Statul român nu are probleme cu banii şi în niciun caz nu are probleme în a se finanţa”
ANALIZĂ EXCLUSIV Cum ar arată o corporație cu Bolojan CEO. Angajați speriați, neîncrezători, amenințați cu concedierea. Psiholog: „Crește anxietatea, stresul cronic, dispare motivația”
07:00
Cum ar arată o corporație cu Bolojan CEO. Angajați speriați, neîncrezători, amenințați cu concedierea. Psiholog: „Crește anxietatea, stresul cronic, dispare motivația”
POLITICĂ Ce spune MIPE despre casa cumpărată de Dragoș Pîslaru în Belgia și decontările pentru cazare în deplasările la Bruxelles
18:12
Ce spune MIPE despre casa cumpărată de Dragoș Pîslaru în Belgia și decontările pentru cazare în deplasările la Bruxelles
VIDEO În 2017, Digi24 îi lua un interviu „ideologului lui Putin”. Ce s-a întâmplat cu predicțiile lui Dughin despre Rusia, Occident și Trump, în 2025
17:25
În 2017, Digi24 îi lua un interviu „ideologului lui Putin”. Ce s-a întâmplat cu predicțiile lui Dughin despre Rusia, Occident și Trump, în 2025
POLITICĂ Austeritate doar în România? Dragoș Pîslaru a cheltuit mii de euro din banii statului pentru a se caza la Bruxelles, deși are o casă acolo
13:43
Austeritate doar în România? Dragoș Pîslaru a cheltuit mii de euro din banii statului pentru a se caza la Bruxelles, deși are o casă acolo
EXTERNE Prima reacție a lui Zelenski, după summitul din Alaska: „Luni mă voi întâlni cu Trump la Washington” / „Susținem propunerea unei trilaterale”
10:50
Prima reacție a lui Zelenski, după summitul din Alaska: „Luni mă voi întâlni cu Trump la Washington” / „Susținem propunerea unei trilaterale”
Mediafax
Rogobete introduce formular online pentru raportarea pacienților trimiși către cabinete private
Digi24
Nămol refolosit și lipsit de proprietăți terapeutice este vândut pe plaje ca remediu miraculos. Avertismentul specialiștilor
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, durerea unei iubiri pierdute și moștenirea care șochează! Mesaj trist la o lună de la moartea lui Felix
Prosport.ro
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate privirile
Adevarul
Transferul elevilor după clasa a IX-a, un fenomen? Peste 80 de cereri într-un singur liceu
Mediafax
Bunuri contrafăcute de peste 6.000 de lei, confiscate în judeţul Arad
Click
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
Wowbiz
Momente de panică pentru Elena Udrea! Fostul politician și familia sa au fost atacați de urs în vacanță. Ce se întâmplă cu ei în aceste momente: „Ne-a apărat...”
Antena 3
Dezvăluiri. Trump le-a spus lui Zelenski și liderilor NATO ce vrea Putin, de fapt. "Nu a fost ușor"
Digi24
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri
Cancan.ro
Înmormântarea Prințesei Kate, plănuită în mare secret! Care a fost planul Palatului Buckingham
Ce se întâmplă doctore
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
observatornews.ro
Șofer de 71 de ani, pe contrasens pe A2. I-a certat pe ceilalți pentru că nu-l lasă să înainteze
StirileKanalD
Lanț uman în stațiunea Jupiter pentru salvarea a trei turiști, după ce a fost arborat steagul roșu. Cine este cel care a decedat
KanalD
Elena Udrea și familia ei, la un pas de a fi atacați de urs, în Sinaia! Cine le-a sărit în ajutor
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Un bărbat a cumpărat o Toyota RAV4 nouă. După 2 ani a primit un mesaj ciudat de la reprezentață
Descopera.ro
MIT sau ADEVĂR: Râsul chiar poate să vindece?
Capital.ro
A murit marele prezentator TV. A fost supranumit regele televiziunii. Era o legendă
Evz.ro
Exclusiv. Ce pași urmezi dacă ai făcut o plată greșită din contul bancar. Banca nu te poate ajuta în orice situație
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Stirile Kanal D
Summit-ul Trump-Putin din Alaska s-a încheiat. Ce decizii cruciale au luat cei doi lideri. "Suntem de acord că securitatea Ucrainei trebuie asigurată"
Kfetele
Nicușor Dan a explicat motivul pentru care a ales să meargă la mănăstire de Ziua Marinei, și să nu participe la ceremoniile de la Constanța! Intențiile au fost legate de comunitate
RadioImpuls
Ioana Tufaru a ajuns din nou la spital, după ce i s-a făcut rău pe stradă: „Sper să trec cu bine peste toate!”. Ce i-au spus medicii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
O gaură neagră colosală, de 36 de miliarde de ori mai grea decât Soarele, este una dintre cele mai mari observate în Univers
ACTUALITATE Summit-ul din Alaska, varianta „KREMLIN”. „Țările europene, puse pe tușă” / „Putin a restabilit statutul Rusiei de superputere”
10:24
Summit-ul din Alaska, varianta „KREMLIN”. „Țările europene, puse pe tușă” / „Putin a restabilit statutul Rusiei de superputere”
ACTUALITATE Valentin Stan: „TRUMP nu spune în nicio clipă că americanii vor da garanții de securitate”
10:00
Valentin Stan: „TRUMP nu spune în nicio clipă că americanii vor da garanții de securitate”
Horoscopul săptămânii 18-24 august 2025. Care ZODII se află în fața unor decizii importante și ce surprize neașteptate îi așteaptă pe acești nativi
09:47
Horoscopul săptămânii 18-24 august 2025. Care ZODII se află în fața unor decizii importante și ce surprize neașteptate îi așteaptă pe acești nativi
SPORT Daniel Oprița, discurs tare după CS Dinamo – Steaua: „Am terminat bugetul”. De ce se simte „extraordinar de bine”
09:30
Daniel Oprița, discurs tare după CS Dinamo – Steaua: „Am terminat bugetul”. De ce se simte „extraordinar de bine”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Dacă europenilor li se ia tema războiul cu RUSIA, nu le mai rămâne nimic. Sunt disperați”
09:30
Dan Dungaciu: „Dacă europenilor li se ia tema războiul cu RUSIA, nu le mai rămâne nimic. Sunt disperați”
ANALIZĂ ZAPAD – 2025 | Rusia și Belarus își vor umfla „mușchii” lângă granițele Poloniei și Lituaniei? Precedentul „UCRAINA”, sursă de anxietate și suspiciuni
09:00
ZAPAD – 2025 | Rusia și Belarus își vor umfla „mușchii” lângă granițele Poloniei și Lituaniei? Precedentul „UCRAINA”, sursă de anxietate și suspiciuni