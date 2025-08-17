Radu Burnete numește salarizarea publică din România „o zăpăceală”: „Avem o salarizare dezlânată” / „Povestea cu sporurile trebuie să dispară”

Într-un interviu acordat sâmbătă pentru Antena 3 CNN, Radu Burnete, consilier prezidențial pentru politici economice și sociale, a făcut mai multe declarații cu privire la nevoia unor măsuri în cee ace privește salarizarea din sistemul public. Una dintre declarațiile consilierului prezindețial a fost aceea că adoptarea legii salarizării unice este „o obligație în PNRR”.

Radu Burnete a mai adăugat că amânarea acestei legi are legătură cu anul electoral 2024, atunci când, spune acesta, era riscant ca politicienii „să deschidă cutia Pandorei”, mai exact pe cea a salarizării bugetarilor.

„Salarizarea publică în clipa de faţă, în România, este o zăpăceala din care nu înțelegem nimic. Avem de-a face cu o sabie cu două tăișuri: avem o salarizare dezlânată, angajările sunt blocate, nu poți angaja oamenii, avem zone din mediul public, unde ai nevoie să dai salarii mai mari, ca să atragi anumite tipuri de oameni cu anumite specializări.

Și atunci, ce se întâmplă? Apare câte o idee de asta, care multe ori e creață, spor de nu știu de care. Şi din nou, ai două cazuri: anumiți manageri sau conducători, care le folosesc abuziv şi dau aceste sporuri unor oameni care nu au nicio nevoie de ele, iar alteori vezi manageri în sistemul public care le folosesc ca să crească nişte salarii”, a declarat Radu Burnete.

„Trebuie să ne plătim funcționarii publici cu salariul pe care-l judecăm că e corect”

Un alt subiect atins de consilierul prezidențial este cel al sporurilor. În opinia sa, „un număr mic de sporuri, pentru cazuri particulare, sunt utile”, în timp ce restul nu sunt, în viziunea acestuia.

„Povestea asta cu sporurile trebuie să dispară, e fără noimă și noi trebuie să ne plătim funcționarii publici cu salariul pe care-l judecăm că e corect.

Fie că lucrează la ANAF, că lucrează la Administrația prezidențială, că lucrează la o mică primărie, trebuie să avem niște grile clare care ne spun ‘ok, ăsta-i salariul complet, fără sporuri, fără alte CA-uri‘”, a spus Radu Burnete.

FOTO: Mediafax / Andreea Alexandru

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Radu Burnete dă asigurări: „Statul român nu are probleme cu banii şi în niciun caz nu are probleme în a se finanţa”

Ce spune MIPE despre casa cumpărată de Dragoș Pîslaru în Belgia și decontările pentru cazare în deplasările la Bruxelles

Adrian Câciu, ATAC dur la adresa lui Ilie Bolojan: „Dai 25 de miliarde lei pe arme, dar taxezi suplimentar săracii de care nu-ți pasă”