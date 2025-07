Ilie Bolojan, după demisia lui Dragoș Anastasiu: „Probabilitatea ca acest GUVERN să termine prost este mare”

Prim-ministrul Ilie Bolojan a dezvăluit într-un interviu exclusiv pentru G4Media că nu are ce să-i reproșeze președintelui Nicușor Dan. El a declarat că are o „relație de colaborare și de respect” cu președintele.

Întrebat cum ar putea comenta criticile președintelui Nicușor Dan privind creșterea TVA de la 1 august, Ilie Bolojan susține că nu a fost un „moment plăcut” pentru el, dar a adăugat că „nu există altă soluție” după toate analizele efectuate.

„Nu a fost un moment plăcut pentru mine. Pentru că, într-adevăr, președintele României ne-a solicitat să facem tot ceea ce este posibil să nu creștem TVA-ul, dar în discuțiile pe care le-am avut ulterior cu partenerii noștri, în toate analizele financiare legate de corecții pe care le putem pune în practică pentru a reduce deficitul bugetar, pentru a nu intra într-o zonă în care să fim degradați la un nivel care să ne ducă în incapacitate de plată, nu am avut altă soluție.”

Premierul a atras atenția că există pericolul ca guvernul pe care îl conduce să eșueze și că există un risc crescut ca în toamnă, o moțiune de cenzură din partea opoziției să aibă șanse să treacă de votul Parlamentului.

„Probabilitatea ca acest guvern să termine prost este foarte mare, dar nu asta este problema. Problema este ca în timpul în care va rămâne pe poziție să facă ceea ce trebuie pentru România (…). E foarte posibil ca Opoziția, dacă sunt asumări de răspundere sau sunt sesiuni parlamentare normale, să utilizeze această armă pe care o are la dispoziție în plan parlamentar. În ce măsură va avea succes sau nu, rămâne de văzut.”

Întrebat dacă Partidul Social Democrat ar căuta să iasă de la guvernare, să-l saboteze sau chiar să voteze o moțiune de cenzură alături de AUR, POT și SOS, Bolojan crede că liderii PSD sunt conștienți de situația economică actuală a României:

„Acest guvern va funcționa atâta timp cât are o susținere parlamentară. În momentul în care nu mai are, în mod evident că nu va funcționa. Eu cred că atât PSD, cât și celelalte partide care sunt membre ale coaliției sunt conștiente de situația în care se găsește România și de corecțiile care trebuie făcute indiferent cine este premier sau ce partide și ce componență explicită de miniștri are un guvern sau altul. Indiferent cine este astăzi în guvernare, trebuie înțelese câteva lucruri foarte simple. România s-a îndatorat foarte mult în acești ani. România a consumat mult mai mult decât își putea permite.”