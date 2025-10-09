Prima pagină » Știri politice » Ilie Bolojan: „Reforma administrativă locală este necesară”

Ilie Bolojan: „Reforma administrativă locală este necesară”

09 oct. 2025, 20:17, Știri politice
Ilie Bolojan: „Reforma administrativă locală este necesară”

Premierul Ilie Bolojan a spus joi într-o emisiune B1 că reforma administrativă locală este necesară, iar Guvernul nu mai are bani pentru a acoperi acest deficit de funcționare.

„Sunt doar exagerări în ceea ce privește componenta de administrație locală și de reforma acestei componente ale administrației românești. Ea este necesară, atât din punct de vedere al eficienței administrației. Nu mai putem să ne permitem o administrație supradimensionată în multe locuri care stau cu mâna întinsă către Guvern, an de an, așa cum se vede și în această perioadă, iar Guvernul nu mai are bani pentru a acoperi acest deficit de funcționare”, a spus premierul.

Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Digi24
O femeie a murit la Disneyland, după ce a vizitat celebra atracție „Haunted Mansion”
Cancan.ro
Calcul complet | Câți bani au primit Mara Bănică și Serghei Mizil pentru cele 5 săptămâni la Asia Express
Prosport.ro
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
Adevarul
Putin a ajuns într-o țară în care ar putea fi arestat, în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională de la Haga
Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Click
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus poza lui online și a aflat adevărata valoare: „Ai dat lovitura”
Digi24
Biletul misterios primit de Trump de la Rubio, care l-a întrerupt în timpul unui eveniment la Casa Albă: „Vor avea nevoie de mine”
Cancan.ro
Piedone a spus adevărul: Care este singurul parizer sănătos din comerț, de fapt, potrivit fostului șef ANPC
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Câţi ani de închisoare ar face Sorin Oprescu dacă va fi extrădat în România
StirileKanalD
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
KanalD
A murit fiul fostului adversar al lui Doroftei! Tânărul și-a pus capăt zilelor la doar 17 ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis pe un drum expres. Limita la care scapi doar cu amendă în 2025
Descopera.ro
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
Capital.ro
Lovitură pentru Călin Georgescu. Se cere arestarea de urgență: Un atac direct la adresa democrației
Evz.ro
⁠De câte ori a fost arestat regele Cioabă și mai ales de ce
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
Stirile Kanal D
Doi părinți, găsiți fără viață în cada unui motel. Fetița lor a rămas orfană chiar de ziua ei
Kfetele
Igor Cuciuc, declarații despre moartea fiicei sale, în vârstă de 17 ani. Artistul este de părere că o mână criminală i-a luat viața: “S-a ascuns adevărul.”
RadioImpuls
Anunțul Niculinei Stoican a luat prin surprindere o țară întreagă. E CONFIRMAT! Ce se zvonea de luni bune, a devenit realitate. Iată ce a dezvăluit interpreta de muzică populară în văzul tuturor. Fanii sunt fără cuvinte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Ciupercile care pot ameliora durerea și depresia
EXTERNE SUA impun sancțiuni împotriva a peste 100 de entități pentru achizițiile de petrol IRANIAN
21:07
SUA impun sancțiuni împotriva a peste 100 de entități pentru achizițiile de petrol IRANIAN
ACTUALITATE Cum a reușit un samsar de mașini din Bragadiru să facă 4.600.000 de euro din vânzarea de autoturisme second-hand. Acum, este cercetat pentru evaziune
21:00
Cum a reușit un samsar de mașini din Bragadiru să facă 4.600.000 de euro din vânzarea de autoturisme second-hand. Acum, este cercetat pentru evaziune
EDUCAȚIE O universitate de prestigiu din România le interzice studenților să folosească ChatGPT sau orice generator cu AI la întocmirea lucrărilor academice
20:49
O universitate de prestigiu din România le interzice studenților să folosească ChatGPT sau orice generator cu AI la întocmirea lucrărilor academice
ACTUALITATE Cât pierzi la pensie dacă te retragi anticipat cu 1, 2 sau 5 ani, de fapt
20:40
Cât pierzi la pensie dacă te retragi anticipat cu 1, 2 sau 5 ani, de fapt
EXTERNE Kremlinul neagă că eforturile Rusiei și ale SUA de a pune capăt războiului din Ucraina au fost epuizate
20:10
Kremlinul neagă că eforturile Rusiei și ale SUA de a pune capăt războiului din Ucraina au fost epuizate
ACTUALITATE În sfârșit, a venit o REACȚIE din SUA după vizita Oanei Țoiu. „Rubio a apreciat eforturile României și rolul de furnizor de securitate”
20:06
În sfârșit, a venit o REACȚIE din SUA după vizita Oanei Țoiu. „Rubio a apreciat eforturile României și rolul de furnizor de securitate”