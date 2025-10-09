Ilie Bolojan: „Reforma administrativă locală este necesară”

Premierul Ilie Bolojan a spus joi într-o emisiune B1 că reforma administrativă locală este necesară, iar Guvernul nu mai are bani pentru a acoperi acest deficit de funcționare.

„Sunt doar exagerări în ceea ce privește componenta de administrație locală și de reforma acestei componente ale administrației românești. Ea este necesară, atât din punct de vedere al eficienței administrației. Nu mai putem să ne permitem o administrație supradimensionată în multe locuri care stau cu mâna întinsă către Guvern, an de an, așa cum se vede și în această perioadă, iar Guvernul nu mai are bani pentru a acoperi acest deficit de funcționare”, a spus premierul.

