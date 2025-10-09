Ilie Bolojan vrea dosar penal pentru primarii care falsifică bugetul. „Nu îți asiguri salariile pe noiembrie și decembrie”/„Ai o răspundere”. Exact ce a mărturisit Nicușor Dan că făcea ca primar: „Sunt artificii pe care noi le facem, inclusiv eu la primărie”

Premierul Ilie Bolojan a vorbit, joi seară, despre cheltuielile primăriilor pe care el le consideră scăpate de sub control și „incendii premeditate”, care ar trebui să fie stinse apoi de administrația centrală prin realocări bugetare. El a amintit de practica primarilor care nu își bugetează anumite cheltuieli pe final de an, cum ar fi salariile și a amenințat că, săptămâna viitoare, guvernul va publica lista tuturor primăriilor din România care înregistrează restanțe la plata CAS și CASS către buget.

Acum două săptămâni, președintele Nicușor Dan, care este garantul guvernului Bolojan, povestea, senin, cum „aranja” bugetul pe final de an, după ce falsifica pratic datele bugetare la începutul anului. Și premierul, și președintele au vorbit exact de aceleași două luni: noiembrie și decembrie, în care primarii nu își bugetează la nivel local cheltuielile cu salariile, obligând astfel bugetul de stat să suplinească lipsa banilor pe final de an.

„Sunt niște practici din anii trecuți. Avem, în lunile noiembrie și decembrie, un val de cheltuieli. Nu îți bugetezi toate cheltuielile până la final de an. Nu îți asiguri salariile pe noiembrie și decembrie, punând presiune pe Guvern, ca Guvernul să vină cu bani pe care noi îi împrumutăm și să îți acopere cheltuielile nebugetate. Săptămâna viitoare vom publica lista cu toate primăriile din România și cu toate autoritățile publice care, în luna august, au înregistrat restanțe la plată, iar neachitarea acestor restanțe sau nerespectarea reținerilor la sursă duc la o răspundere directă. Înseamnă că, dacă nu plătești CAS și CASS, ai o răspundere penală pentru acest lucru”, a spus, miercuri, premierul Ilie Bolojan la B1.

În continuare, Gândul vă prezintă ce a spus Nicușor Dan în urmă cu numai două săptămâni, când povestea cum falsifica bugetul inițial al primăriei.

„Sunt artificii pe care noi ne-am obișnuit să le facem, inclusiv eu la primărie. Începeam anul fără să am bani pentru salariile pe lunile noiembrie și decembrie, pentru că știam că puneam niște bani la investiții, știind că tocmai pentru că nu aveam capacitate administrativă suficientă, jumătate din investițiile astea nu se făceau. Și atunci făceam o rectificare și duceam banii înapoi”, a spus, pe data de 25 septembrie 2025, președintele Nicușor Dan.

În aceeași vreme, primarii atacă și spun că riscă să li se taie bugete pentru eliberarea documentelor, inclusiv certificate de căsătorie sau deces, așa cum a relatat Gândul.