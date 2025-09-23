Prima pagină » Știri politice » Reacția lui Alexandru Nazare, după ce ANAF a descoperit o FRAUDĂ de sute de milioane de lei în domeniul ride-sharing

Olga Borșcevschi
23 sept. 2025, 17:18, Știri politice
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a transmis, după descoperirea unei scheme complexe de evaziune în domeniul ride-sharing, cu un prejudiciu de peste 266 milioane lei, că a introdus declaraţia informativă D397, care obligă platformele de ride-sharing să transmită date direct către Fisc. Ministrul a precizat că acest instrument oferă control în timp real şi permite intervenţii rapide, pentru a preveni repetarea acestui tip de cazuri.

Nazare a declarat că inspectorii Antifraudă ANAF au anunţat recent descoperirea unei scheme complexe de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ (ride-sharing), prin care a fost creat un prejudiciu de peste 266 mil. lei la bugetul de stat.

„Cum funcționa această schema? O firmă intermediară reținea 5–10% comision de la șoferi, pe care îi plătea la negru. Evitau astfel plata contribuțiilor de sănătate și asigurare socială pentru șoferi și a impozitelor. Pentru aceste practici, ANAF a aplicat amenzi de 4,8 mil. lei, au fost deschise 90 de dosare penale, iar șoferii care nu emiteau bonuri fiscale au fost sancționați”, a explicat ministrul Finanțelor pe Fcaebook.

Nazare a mai spus că pentru prevenirea situaţiilor similare în viitor, a introdus declaraţia informativă D397, care obligă platformele de ride-sharing să transmită date direct către Fisc.

„Acest instrument oferă control în timp real și permite intervenții rapide, pentru a preveni repetarea acestui tip de cazuri. Este absolut esențial pentru administrația fiscală să prevină, nu doar să descopere şi să penalizeze frauda. De aceea, mandatul ANAF rămâne unul ferm: să îşi facă din ce în ce mai bine treaba”, a adăugat ministrul.

