Sorin Grindeanu: „Românii vor avea, în continuare, acces la 17 ALIMENTE de BAZĂ la prețuri mai mici!”

23 sept. 2025, 20:40, Știri politice
Sorin Grindeanu, liderul interimar al Partidului Social Democrat și Președintele Camerei Deputaților, le-a promis românilor că vor avea în continuare acces la 17 alimente de bază la prețuri mici, însă trage un semnal de alarmă în privința măsurilor de austeritate ale premierului liberal Ilie Bolojan: eliminarea plafonării ar putea băga peste 1 milion de români în situație de sărăcie extremă și exclusiune socială în 2026.

Liderul social-democrat atrage atenția pe pagina sa de Facebook asupra creșterii prețurilor, deși este încântat de menținerea plafonării adaosului comercial pentru alimentele esențiale. Măsura de plafonare a prețurilor pentru 17 alimente de bază  ar urma să expire la 1 octombrie 2025.  Acestea, printre care ouăle, făina și uleiul aveau adaosul comercial plafonat, în urma unei decizii a Guvernului Ciolacu, fiind prelungită ulterior.

„Românii vor avea, în continuare, acces la 17 alimente de bază la prețuri mai mici! Coaliția a decis astăzi menținerea plafonării adaosului comercial pentru aceste alimente.Mă bucur că argumentele specialiștilor PSD au fost ascultate și înțelese de partenerii de guvernare.Urmează ca transpunerea deciziei Coaliției să fie făcută rapid de Guvern, astfel încât termenul de 1 octombrie- la care expira măsura- să fie prelungit.Este o decizie corectă pe care noi am susținut-o, având în vedere că plafonarea a contribuit la menținerea unor prețuri mai mici la alimente și a protejat puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii. Mă întreb dacă cei care au adus public, chiar și astăzi, argumente împotriva acestei măsuri dorm bine când știu clar ce impact negativ ar aduce stoparea ei.De aceea, le reamintesc: în condițiile creșterii explozive a prețurilor, eliminarea plafonării la alimentele de bază ar reprezenta o lovitură grea pentru puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și ar arunca peste un milion de români în risc de sărăcie și excluziune socială în 2026!”. 

Sursa Foto: Facebook, Sorin Grindeanu/ Shutterstock

