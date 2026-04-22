Prima pagină » Știri politice » Informații în exclusivitate din spatele ușilor închise de la negocierile lui Nicușor Dan cu partidele. Ce au spus, feriți de camere, Grindeanu, Bolojan și Kelemen Hunor

Potrivit informațiilor obținute de Gândul, discuțiile dintre președintele Nicușor Dan și liderii coaliției de guvernare ar fi scos la iveală divergențe majore privind direcția executivului și eventualele soluții de criză.

Potrivit unor surse politice, premierul Ilie Bolojan ar fi transmis că nu există garanția că problemele structurale ale guvernării s-ar rezolva prin simpla schimbare a șefului Executivului. Acesta ar fi părut, totodată, conștient că ar trebui să meargă în Parlament pentru a cere un nou vot de încredere, fără a aștepta o solicitare explicită din partea președintelui.

Varianta premierului independent, respinsă de partide

Conform acelorași surse, ideea unui premier independent, nu tehnocrat, ar fi fost susținută exclusiv de reprezentanții minorităților naționale. În schimb, atât UDMR, cât și grupul minorităților ar fi transmis că nu pot rămâne într-un guvern care ar depinde de sprijinul AUR.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, ar fi declarat că o asociere cu AUR nu este o opțiune, chiar dacă nu s-ar fi consultat în prealabil cu colegii săi.

Președintele ar putea propune un premier

În lipsa unui acord între partide, președintele Nicușor Dan ar avea în calcul o soluție de ultimă instanță: desemnarea directă a unui premier. Acest scenariu ar fi, însă, „ultimul, ultimul resort”, la care șeful statului ar apela doar dacă negocierile eșuează complet.

Sursele mai susțin că orice compromis politic cu AUR ar fi evitat, întrucât ar legitima partidul și l-ar repoziționa ca fiind pro-occidental, lucru nedorit în actualul context.

Nicușor Dan ar rămâne „reactiv” și în limitele Constituției

Potrivit surselor politice, Nicușor Dan nu ar forța prevederile constituționale și ar parcurge toate etapele procedurale. Atitudinea sa ar fi una mai degrabă reactivă, adaptată evoluțiilor politice, fără a forța o anumită direcție sau alianță.

