Ion Cristoiu a declarat în cel mai nou episod din seria „Pastila lui Cristoiu” că demisia „întârziată” a lui Dragoș Anastasiu din funcția de vicepremier dăunează guvernului condus de premierul Ilie Bolojan, dar îi poate afecta și reputația administrației prezidențiale a lui Nicușor Dan.

Publicistul a urmărit declarația de presă pe B1 TV și a înțeles că era o oarecare întârziere față de alte televiziuni.

„Așa că, înainte ca eu să aflu că el demisionează, alții aflaseră deja. Am primit telefoane: „Bă, a demisionat!”„Păi când a demisionat?”, am întrebat. „La mine nu a demisionat încă.” O fi fost o întârziere sau poate că cei de la B1 difuzau o înregistrare. Dar, mă rog… mai contează? Stimați telespectatori, au trecut, hai să zicem, o jumătate de oră – pentru mine și, bănuiesc, și pentru ceilalți telespectatori sau jurnaliști – o jumătate de oră în care ne-am întrebat dacă a demisionat sau nu a demisionat”.

Ion Cristoiu le-a spus fanilor că a citit aseară din cartea „Prințul modern” de Dick Morris, consilierul de imagine al fostului președinte Bill Clinton, comparându-l cu Machiavelli.

„Tot ce a spus domnul Dragoș Anastasiu în această perioadă, în care a apărut și expresia „șpaga de supraviețuire” – care nu e același lucru cu șpaga de îmbogățire –, toate acestea sunt interesante. Statul român, care pune presiune pe oamenii de afaceri, tot ce a spus… sunt lucruri extraordinare.Dar nu acesta este subiectul. Ce fel de comunicare publică este asta? Demisia domniei sale vine catastrofal de târziu, da? Vă spuneam și mai devreme, v-am spus și aseară: mă uitam acum într-o carte, „Prințul modern” de Dick Morris – Machiavelli în secolul XXI. Morris a fost consilierul de imagine al lui Bill Clinton în scandalul Lewinsky. Am găsit cartea în bibliotecă, am citat din ea, dar nu o aveam la îndemână. M-am dus acum și am luat-o. În capitolul XXI – „Supraviețuirea după un scandal” – Dick Morris spune clar: Nu există cale de a ieși câștigător dintr-un scandal prezentat în presă. Singura soluție este să spui adevărul, să încasezi lovitura și să mergi mai departe.