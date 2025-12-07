Prima pagină » Știri politice » Ion Cristoiu explică prezența dezastruoasă la vot: Dacă ar fi fost vot politic, ar fi ieșit mai multă lume

Ion Cristoiu explică prezența dezastruoasă la vot: Dacă ar fi fost vot politic, ar fi ieșit mai multă lume

Olga Borșcevschi
07 dec. 2025, 20:25, Știri politice

În ediția de duminică a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a explicat prezența slabă la vot în alegerile pentru primăria București.

În viziunea cunoscutului gazetar, în aceste alegeri „nu a mai fost vot politic”.

„Dacă ar fi fost vot politic, adică vot de simpatie, de mânie, probabil că ar fi ieșit mai multă lume la vot. Toți bucureșteni au gândit ca mine și eu am spus că nu mă voi duce de acum la vot până mor”, a declarat Cristoiu.

„În primul rând, anularea alegerilor, scoaterea unui candidat precum Călin Georgescu la masa verde – a 2-a «mânărie», a 3-a «mânărie» este dintre cele două tururi, unde, grație presei de partid și de stat, noi nu am avut o campanie electorală. Simion era călcat de ceilalți picioare. După asta a venit și această campanie, care a fost foarte slabă, la care s-a adăugat faptul că și pe mine, nu numai pe electoratul lui, m-a dezamăgit Nicușor Dan. Este cel mai slab președinte din istoria României, considerat și conducător. Am greșit considerând că votul acesta va fi un vot prost, pentru că el nu există”, a adăugat gazetarul.

Știre în curs de actualizare!

Vezi emisiunea integral:

Recomandarea video

Citește și

LIVE UPDATE Anca Alexandrescu mesaj dur, după exit-poll: „Prezența scăzută este din cauza celor care au dat lovitura de stat”
21:31
Anca Alexandrescu mesaj dur, după exit-poll: „Prezența scăzută este din cauza celor care au dat lovitura de stat”
LIVE UPDATE George Simion reacționează după ce primul exit-poll anunță victoria lui Ciucu: „Scopul unora este de a anula democrația”
21:12
George Simion reacționează după ce primul exit-poll anunță victoria lui Ciucu: „Scopul unora este de a anula democrația”
LIVE UPDATE Daniel Băluță, după ce exit-poll-ul arată că a pierdut Primăria Capitalei: „Rezultatul acesta este neconcludent”
21:08
Daniel Băluță, după ce exit-poll-ul arată că a pierdut Primăria Capitalei: „Rezultatul acesta este neconcludent”
EȘEC Cătălin Drulă, candidatul președintelui Nicușor Dan, marele învins în alegerile din București. Are și un „record”: în nici 2 ani, a pierdut 3 ture de alegeri
21:00
Cătălin Drulă, candidatul președintelui Nicușor Dan, marele învins în alegerile din București. Are și un „record”: în nici 2 ani, a pierdut 3 ture de alegeri
BREAKING NEWS Ciprian Ciucu este noul primar al Bucureștiului, conform exit-poll-ului CURS-Avangarde
20:59
Ciprian Ciucu este noul primar al Bucureștiului, conform exit-poll-ului CURS-Avangarde
LIVE UPDATE 🚨 Ciprian Ciucu, primele declarații, după exit-poll-ul care îl anunță primar al Bucureștiului: „Vreau să fac din București proiectul vieții mele”
20:45
🚨 Ciprian Ciucu, primele declarații, după exit-poll-ul care îl anunță primar al Bucureștiului: „Vreau să fac din București proiectul vieții mele”
Mediafax
Marele pierzător al acestor alegeri
Digi24
Sondaj INSCOP rezultate alegeri București 2025. Ciprian Ciucu îl devansează clar pe Daniel Băluță. Cum stau ceilalți candidați
Cancan.ro
Motivul real pentru care Mirabela Grădinaru nu a votat. Răspunsul BIZAR oferit de Nicușor Dan
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă fotbalistă din lume a primit o ofertă de nerefuzat
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Mediafax
EXIT-POLL Alegeri Primăria București 2025. CURS: Ciucu 32,7% Băluță 26,3% Alexandrescu 20,2% Drulă 12,8%. INSCOP: Ciucu: 31,7%, Băluță 26,1%, Alexandrescu 21,1%
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Diferență de 6 procente între primele două locuri, cum arată clasamentul
Cancan.ro
Și-a părăsit iubita medic pentru Rodica Stănoiu! Noi detalii despre 'puiuțul' fostei ministrese a Justiției
Ce se întâmplă doctore
Ce se întâmplă cu pensiile din ianuarie 2026? Ministrul Muncii a clarificat situația
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Efectul surprinzător al gazului ilariant împotriva depresiei severe
LIVE 🚨 A început numărătoarea voturilor: Cine a câștigat alegerile în București și Buzău
21:33
🚨 A început numărătoarea voturilor: Cine a câștigat alegerile în București și Buzău
VIDEO Ion Cristoiu spune că „nimeni nu i-a mai însuflețit pe oameni să iasă la vot”
21:20
Ion Cristoiu spune că „nimeni nu i-a mai însuflețit pe oameni să iasă la vot”
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Doru Bușcu: Sunt deja 15 ani de când România nu mai ia în calcul soluțiile și ia în calcul o formă sinecurizată de leadership politic
21:05
Doru Bușcu: Sunt deja 15 ani de când România nu mai ia în calcul soluțiile și ia în calcul o formă sinecurizată de leadership politic
EXTERNE Un angajat cu 40 de ani vechime s-a întors din concediu ca să afle că a fost dat afară și că are 50.000 de euro în cont
21:01
Un angajat cu 40 de ani vechime s-a întors din concediu ca să afle că a fost dat afară și că are 50.000 de euro în cont
BREAKING NEWS UPDATE EXIT POLL 21.00: Ciprian Ciucu – 33% Daniel Băluță – 26,1%, Anca Alexandrescu – 20,3%, Cătălin Drulă – 12,6%, Ana Ciceală – 6%
20:58
UPDATE EXIT POLL 21.00: Ciprian Ciucu – 33% Daniel Băluță – 26,1%, Anca Alexandrescu – 20,3%, Cătălin Drulă – 12,6%, Ana Ciceală – 6%
VIDEO Doru Bușcu explică necesitatea alegerilor pentru Primăria Capitalei: Sunt niște alegeri fără importanță
20:53
Doru Bușcu explică necesitatea alegerilor pentru Primăria Capitalei: Sunt niște alegeri fără importanță

Cele mai noi