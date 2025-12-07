Ion Cristoiu explică prezența dezastruoasă la vot: Dacă ar fi fost vot politic, ar fi ieșit mai multă lume

În ediția de duminică a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a explicat prezența slabă la vot în alegerile pentru primăria București.

În viziunea cunoscutului gazetar, în aceste alegeri „nu a mai fost vot politic”.

„Dacă ar fi fost vot politic, adică vot de simpatie, de mânie, probabil că ar fi ieșit mai multă lume la vot. Toți bucureșteni au gândit ca mine și eu am spus că nu mă voi duce de acum la vot până mor”, a declarat Cristoiu.

„În primul rând, anularea alegerilor, scoaterea unui candidat precum Călin Georgescu la masa verde – a 2-a «mânărie», a 3-a «mânărie» este dintre cele două tururi, unde, grație presei de partid și de stat, noi nu am avut o campanie electorală. Simion era călcat de ceilalți picioare. După asta a venit și această campanie, care a fost foarte slabă, la care s-a adăugat faptul că și pe mine, nu numai pe electoratul lui, m-a dezamăgit Nicușor Dan. Este cel mai slab președinte din istoria României, considerat și conducător. Am greșit considerând că votul acesta va fi un vot prost, pentru că el nu există”, a adăugat gazetarul.

