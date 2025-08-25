Ion Cristoiu spune că un nou PARTID conservator ar putea înlocui discursul suveranist

Ion Cristoiu a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, motivul din spatele campaniei lui Nicușor Dan, în care s-a prezentat drept un conservator.

Potrivit lui Ion Cristoiu, clipurile de publicitate politică ale lui Nicușor Dan sunt menite să transmită un mesaj conservator.

„Tătic, om normal, om simplu, o religie… Se duce la Ziua Marinei, că-i armată, dar se duce la slujbă. De regulă, politicienii se duc, când n-au altă soluție”, subliniază publicistul.

„Noi avem la ora actuală o grupare, întruchipată de Călin Georgescu, numită suveraniști. Acești suveraniști includ și conservatorism, numai că, în urma unei campanii și greșelilor făcute de ei, inclusiv de Călin Georgescu, accentul a fost pus pe suveranismul românesc. Călin Georgescu nu pune accent pe familie. A fost foarte ușor ca acest suveranism să fie împins către legionarism și către ROEXIT. Toată campania electorală a lui Nicușor Dan s-a dus pe ideea că, dacă ajunge Simion, ne scoate din UE. În aceste condiții, se pune problema formării unui partid care, fără a renunța la suveranism, îl trece în plan doi și intră pe primul plan conservatorismul: familie tradițională, religie… Problema este că acest partid este trumpist. Trump nu e suveranist, MAGA este conservatoare”, mai precizează Cristoiu.

Vezi emisiunea integral:

AUTORUL RECOMANDĂ:

Ion Cristoiu spulberă „mirajul” creat de Nicușor Dan și aliații săi: „Discursul Oanei Țoiu poate fi semnat de Călin Georgescu”

Ion Cristoiu DEMASCĂ intențiile lui Nicușor Dan: „O campanie plătită, el stă prost în sondaje. Un semnal către electoratul lui Georgescu”