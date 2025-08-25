Prima pagină » Știri politice » Ion Cristoiu spune că un nou PARTID conservator ar putea înlocui discursul suveranist

Ion Cristoiu spune că un nou PARTID conservator ar putea înlocui discursul suveranist

Olga Borșcevschi
25 aug. 2025, 18:41, Știri politice
Ion Cristoiu spune că un nou PARTID conservator ar putea înlocui discursul suveranist

Ion Cristoiu a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, motivul din spatele campaniei lui Nicușor Dan, în care s-a prezentat drept un conservator. 

Potrivit lui Ion Cristoiu, clipurile de publicitate politică ale lui Nicușor Dan sunt menite să transmită un mesaj conservator.

„Tătic, om normal, om simplu, o religie… Se duce la Ziua Marinei, că-i armată, dar se duce la slujbă. De regulă, politicienii se duc, când n-au altă soluție”, subliniază publicistul.

„Noi avem la ora actuală o grupare, întruchipată de Călin Georgescu, numită suveraniști. Acești suveraniști includ și conservatorism, numai că, în urma unei campanii și greșelilor făcute de ei, inclusiv de Călin Georgescu, accentul a fost pus pe suveranismul românesc. Călin Georgescu nu pune accent pe familie. A fost foarte ușor ca acest suveranism să fie împins către legionarism și către ROEXIT. Toată campania electorală a lui  Nicușor Dan s-a dus pe ideea că, dacă ajunge Simion, ne scoate din UE. În aceste condiții, se pune problema formării unui partid care, fără a renunța la suveranism, îl trece în plan doi și intră pe primul plan conservatorismul: familie tradițională, religie… Problema este că acest partid este trumpist. Trump nu e suveranist, MAGA este conservatoare”, mai precizează Cristoiu.

Vezi emisiunea integral:

AUTORUL RECOMANDĂ:

Ion Cristoiu spulberă „mirajul” creat de Nicușor Dan și aliații săi: „Discursul Oanei Țoiu poate fi semnat de Călin Georgescu”

Ion Cristoiu DEMASCĂ intențiile lui Nicușor Dan: „O campanie plătită, el stă prost în sondaje. Un semnal către electoratul lui Georgescu”

Mediafax
Ministerul Muncii, anunț despre modul în care românii pot încasa banii din pensiile private
Digi24
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
Cancan.ro
Adrian Brîncoveanu, tunuri de milioane înainte de separarea de Andreea Marin. Adio cu premeditare?!
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Adevarul
Cum au vrut rușii să ofere Transilvania, în secret, Ungariei. Refuzul primit de liderul sovietic Leonid Brejnev
Mediafax
Sezon dezastruos pe litoral. Scăderi pe toate liniile. Decizia luată de hotelieri
Click
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”
Wowbiz
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
Antena 3
O tânără de 22 de ani a murit imediat după ce a făcut un CT de rutină
Digi24
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
Cancan.ro
Ce le-a spus Costin Bulgaru, tânărul de 21 de ani care a agonizat 10 ore în râpa din Făgăraș, salvatorilor. La căutări a participat și tatăl lui
Ce se întâmplă doctore
O recunoști pe celebra actriță? I-a cucerit pe toți cu frumusețea ei, în tinerețe. Astăzi, e total schimbată!
observatornews.ro
Cum funcţionează taxarea inversă la TVA, pregătită în Pachetul 2. Economist: "N-ar mai avea ce să fure"
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
KanalD
Un cunoscut fotbalist a murit, la doar 26 de ani, într-un teribil accident rutier
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Camera auto care îți poate salva permisul, lansată acum la preț surprinzător
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat înainte de BIG BANG?
Capital.ro
Omul de care se teme Vladimir Putin. Este singurul din lume. Doar el poate opri războiul
Evz.ro
Trecerea la ora de iarnă în 2025. Schimbarea vine mai devreme
A1
Cum arată camera de cămin a Violetei Bănică din SUA. La ce facultate de prestigiu a intrat fiica Andreei Marin
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Adevărul iese la iveală! Lucia spune fără ocolișuri de a ales să se îndepărteze de Danciu: „Aș fi avut anumite așteptări”. Reacția concurentului din ”Casa Iubirii”: „Ai avut un dubiu constant”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă îngrozită: -Vai, a venit soțul, fugi, ascunde-te repede!
Descopera.ro
Cum influențează alimentația somnul: Între mituri și realitate