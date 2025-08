Ion Iliescu, interviu-manifest cu Marius Tucă înaintea apusului politic: „M-a văzut pe mine cineva PLÂNGÂND?”

Ion Iliescu, primul președinte al României postcomuniste și unul dintre cei mai controversați lideri ai tranziției, s-a stins din viață la vârsta de 95 de ani, după ce, pe 9 iunie, fusese internat la Spitalul „Agrippa Ionescu” și diagnosticat cu cancer pulmonar. Moartea sa marchează sfârșitul unei epoci care a definit România anilor ’90 și începutul anilor 2000.

În 2006, la doar doi ani după ce părăsise funcția prezidențială, Iliescu apărea în fața publicului într-un interviu memorabil acordat lui Marius Tucă. Era un moment tensionat. PSD (fostul PDSR) traversa o perioadă de frământări interne, cu Mircea Geoană la conducere și un val de nemulțumiri privind moștenirea grea a „epocii Iliescu”. La acel moment, Ion Iliescu era considerat un simbol puternic, dar, în același timp, o figură incomodă pentru noua generație din partid.

După alegerile din 2004, partidul era zguduit de pierderea prezidențialelor și de plecarea lui Adrian Năstase din fruntea guvernului. Congresul din 2005 a adus la conducere o nouă generație, dar tensiunile cu „greii” partidului au rămas. Iliescu explica atunci că revenirea sa în structurile PSD nu a fost dorința lui, ci o necesitate reclamată de criza din partid.

„N-am vrut să-mi fac probleme pentru că nu mă interesează. Eu nu vedeam să mă lupt să câștig o poziție în partid, am spus-o în 2002. Nu mă mai interesau funcțiile executive nici pe linie de stat, nici pe linie de partid. A fost o solicitare expresă a unui congres în august 2004, după șocul pe care l-a provocat înfruntarea electorală de la locale din vara lui 2004. Și, deci, un congres extraordinar m-a solicitat să revin în partid”, povestea fostul președinte.

La un moment dat, Marius Tucă l-a întrebat despre o scenă vehiculată la acel moment. Dacă a plâns după congresul PSD.

„Fals! M-a văzut pe mine cineva plângând? (Am plâns – n.red.) în copilărie, da, și în momente de amărăciune când am îngropat prieteni sau rude apropiate. (În politică – n.red.) n-am plâns niciodată. Am o anumită forță de caracter”, afirma Iliescu.