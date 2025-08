Ion Iliescu, mărturisiri memorabile într-un interviu-eveniment din 1997 cu Marius Tucă: „Puterea nu m-a ÎMBĂTAT niciodată. N-am fost un tip comod”

La 28 de ani distanță, odată cu dispariția fostului președinte Ion Iliescu, revin în atenție declarațiile sale dintr-un interviu memorabil acordat jurnalistului Marius Tucă, în 1997, la care a participat și publicistul Ion Cristoiu.

Era anul 1997, la câteva luni după ce pierduse alegerile prezidențiale în fața lui Emil Constantinescu. Ion Iliescu, lider al PDSR, încerca să-și regăsească locul pe scena politică și să-și întărească partidul. În dialogul cu Marius Tucă, acesta vorbea deschis despre rolul său, despre structura PDSR și despre cum își vede viitorul politic.

Unul dintre subiectele centrale ale interviului a fost lupta anticorupție, temă care începea să capete o tot mai mare importanță în spațiul public. Ion Iliescu a avut o poziție fermă: acțiunile nu trebuie transformate în spectacol mediatic.

Iliescu a explicat că „a început această curățenie încă din faza anterioară alegerilor. A fost partidul care și-a înnoit cel mai mult structura parlamentarilor” și a subliniat că procesul de selecție continuă „de jos în sus”, fiind „filtrul cel mai sănătos”.

Întrebat dacă se gândește la o retragere din viața politică, Iliescu a răspuns cu umor și sinceritate:

„Singura care ar privi cu simpatie o asemenea chestiune este soția. I-am spus. Am avut reacția promptă imediat după rezultat. Ca și în politică, ca și în competiție sportivă, trebuie să ai fair-play și tenacitate sportive”, mărturisea atunci fostul președinte.

ătat niciodată. Nu am fost un tip comod”

Iliescu a insistat asupra unui aspect definitoriu al carierei sale: nu a urmărit avantaje personale și nu a fost un om al compromisului facil.

„Dacă m-ați observat mai îndeaproape, în toată această perioadă, puterea nu m-a îmbătat niciodată. N-am aspirat spre așa ceva și am o viață destul de densă. Am trecut tot felul de sentimente. Am avut și perioade de ascensiune și perioade de coborâre, nu m-am cramponat de avantajele date de cocoțarea pe treapta unor poziții sociale, politice”, afirma fostul președinte.