Ionuț Moșteanu nu participă la funeraliile lui Ion Iliescu. Ce a trimis MApN la catafalcul primului președinte de după Revoluție

Moartea lui Ion Iliescu a reaprins spiritele în interiorul coaliției de guvernare. USR, partidul din care face parte Ionuț Moșteanu, minstrul Apărării Naționale, a anunțat că nu va lua parte la ceremoniile funerare ale fostului șef al statului.

Totuși, MApN a transmis o coroană de flori în memoria fostului președinte Ion Iliescu, care a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani, deși ministrul nu participă personal la funeralii.

Decizia nu a rămas fără răspuns din partea PSD. Sorin Grindeanu, președintele interimar al partidului, a anunțat că social-democrații nu vor mai participa la ședințele coaliției de guvernare.

Ion Iliescu, primul președinte al României post-decembriste, a fost internat pe 9 iunie la Spitalul „Agrippa Ionescu” din București. A decedat pe 5 august, fiind diagnosticat cu cancer pulmonar. Va fi înmormântat joi, 7 august, la Cimitirul Militar Ghencea 3, în cadrul unei ceremonii oficiale cu onoruri militare.

De asemenea, guvernul a decretat zi de doliu național, joi, 7 august, în memoria lui Ion Iliescu.

Foto: Andreea Alexandru/ Mediafax

