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Kelemen Hunor, după ce a discutat cu premierul desemnat, Luca Niculescu: „Avem încredere că va reuși să formeze o majoritate”

Kelemen Hunor, după ce a discutat cu premierul desemnat, Luca Niculescu: „Avem încredere că va reuși să formeze o majoritate”
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Președintele UDMR, Kelemen Hunor, anunță că a discutat pentru prima dată cu premierul desemnat Luca Niculescu și susține că are încrederea că se va coagula o majoritate parlamentară pentru învestirea Guvernului. Acesta i-a transmis lui Niculescu și liniile roșii ale formațiunii pe care o conduce.

Într-o postare publicată pe Facebook, Kelemen Hunor a subliniat că România are nevoie de un Guvern cu puteri depline având în vedere situația dificilă cu care se confruntă țara noastră.

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„Astăzi trăim într-o situație economică dificilă: trebuie să-i ajutăm pe cei mai vulnerabili, trebuie să păstrăm locurile de muncă și să creăm altele noi. Pentru aceasta este nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline. Acesta este interesul oamenilor”, a transmis Kelemen Hunor.

Hunor: Avem încredere că va reuși să formeze o majoritate parlamentară

Șeful UDMR spune că a discutat cu Luca Niculescu la telefon și susține că are încredere că se poate forma o majoritate parlamentară care să acorde votul de încredere.

„În această dimineață am vorbit la telefon cu noul premier desemnat, Luca Niculescu. Fiind diplomat, a negociat de-a lungul întregii sale cariere, de aceea avem încredere că va reuși să formeze o majoritate parlamentară”.

Kelemen Hunor subliniază că există însă o „linie roșie” pentru formațiunea sa, respectiv excluderea partidelor AUR și SOS din noul Executiv.

„Avem o singură linie roșie: noul guvern nu poate depinde de voturile AUR și SOS”, a mai spus liderul UDMR.

Luca Niculescu, a patra desemnare a președintelui Nicușor Dan

Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru funcția de premier, după ultima rundă de consultări cu partidele politice. Fostul ambasador al României la Paris este a patra încercare a președintelui, după cele trei nominalizări – Eugen Tomac, Adrian Veștea, respectiv Siegfried Mureșan – care au eșuat în încercarea de a forma următorul Executiv cu puteri depline.

Foto: Facebook/Luca Niculescu

Foto: Facebook/Luca Niculescu

Premierul desemnat are acum 10 zile la dispoziție pentru a prezenta și depune lista de miniștri în Parlament, împreună cu programul de guvernare. Ulterior, se va prezenta la votul de învestire în plenul reunit al Parlamentului.

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