Olga Borșcevschi
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți, pe holurile Parlamentului, că vede posibilă o conciliere între PNL și PSD. El a subliniat faptul că există şansa că se va găsi o soluţie de compromis, fiindcă actuala coaliție trebuie să meargă înainte.

Kelemen Hunor a fost întrebat la Parlament dacă mai vede posibilă conciliere între PNL-ul condus de Ilie Bolojan şi PSD-ul condus de Sorin Grindeanu

„Până în ultima clipă totul este posibil. Vă dați seama că eu, în 2023, când PSD și PNL cu Iohannis împreună ne-au scos de la guvernare, eu am stat la masă până în ultima clipă căutând soluții. Deci, până în ultima clipă există speranță, șansa că se va găsi o soluție de compromis, fiindcă trebuie să meargă această coaliție înainte”, a declarat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor (D) sustine declaratii de presa la finalul semnarii acordul politic intre PSD, PNL, USR, UDMR si Grupul Minoritatilor privind un nou guvern si un nou program de guvernare, la Palatul Parlamentului, luni, 23 iunie 2025, in Bucuresti. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

El a continuat spunând că nu a fost contactat de preşedintele Nicuşor Dan pentru o discuţie privind coaliţia.

„Eu nu am fost anunțat, am auzit declarațiile de la Timișoara, dar eu nu am fost contactat, nu am fost invitat, deci nu cunosc programul în acest sens. Dacă va fi, nu va fi, vom vedea. Când ne contactează cineva, răspundem cu da”, a precizat liderul UDMR.

Totodată, președintele UDMR s-a declarat optimist că Nicuşor Dan va reuşi o mediere între partidele din actuala coaliţie, ca să le ţină unite.

