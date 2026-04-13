Cum explică Kelemen Hunor că l-a susținut pe Viktor Orbán. Ce a admis liderul UDMR, în premieră, despre Peter Magyar

Cum explică Kelemen Hunor că l-a susținut pe Viktor Orbán. Ce a admis liderul UDMR, în premieră, despre Peter Magyar

Cum explică Kelemen Hunor că l-a susținut pe Viktor Orbán. Ce a admis liderul UDMR, în premieră, despre Peter Magyar
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a explicat că nu are niciun motiv să-și pună „cenușă în cap”, după ce l-a susținut pe Viktor Orban la alegerile din Ungaria. Politicianul susține că UDMR a acționat în concordanță cu marea majoritate a maghiarilor din Transilvania. 

Într-un interviu pentru portalul maszol.ro, citat de G4media, Kelemen Hunor a fost întrebat dacă crede că a fost corect ca UDMR să susțină pe deplin în campanie FIDESZ, partidul lui Orbán. Politicianul a explicat în detaliu de ce foarte mulți cetățeni maghiari din Transilvania se regăsesc în politica partidului condus de premierul maghiar.

Politica FIDESZ a stârnit simpatie și identificare în rândul maghiarilor din Transilvania

„Nu avem niciun motiv să ne punem cenușă în cap. Politica națională pe care FIDESZ a implementat-o în ultimul deceniu și jumătate, al cărei conținut simbolic a fost mult mai important decât partea materială, a stârnit simpatie și identificare în rândul vastei majorități a maghiarilor din Transilvania. UDMR a făcut ceea ce a făcut. A spus ceea ce a spus în concordanță cu marea majoritate a maghiarilor din Transilvania.

Acum, ca și în trecut, dacă ne uităm la rezultatele alegerilor, am fi avut probleme dacă s-ar fi dovedit că gândim și reprezentăm ceva diferit de marea majoritate a maghiarilor din Transilvania. Evident, mă refer aici la faptul că aceștia și-au exprimat voturile. Dar îndrăznesc să spun că acest lucru ar fi însemnat aceleași proporții în întreaga noastră societate dacă toată lumea ar fi votat. Dacă toată lumea ar fi avut cetățenie. Cred că am făcut ceea ce trebuia. Decizia noastră a fost logică și de înțeles”, a declarat liderul UDMR.

UDMR nu are niciun fel de relație instituțională cu Tisza

Pe de altă parte, politicianul a recunoscut că UDMR nu are niciun fel de relație instituțională cu Tisza, partidul condus de Peter Magyar, care a câștigat categoric alegerile. Hunor l-a felicitat pe acesta pentru victorie și i-a urat succes.

Hunor a admis că, în prezent, nu există o relație instituțională a UDMR cu Tisza. Cele două formațiuni au avut doar întâlniri în cadrul Partidului Popular European (PPE). Evoluția relațiilor viitoare depinde de felul în care se va raporta viitorul Guvern la maghiarii din străinătate.

„Trebuie să așteptăm să vedem ce fel de politică națională vor dori după inaugurarea noului guvern. Ei au o responsabilitate în acest sens. Este bine dacă relațiile dintre maghiari sunt corecte, bazate pe respect reciproc. Dacă țin cont de interesele comunităților maghiare care trăiesc în afara Ungariei în diferite situații”, a completat Hunor.

