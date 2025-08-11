Klaus Iohannis, surprins unde îi place cel mai mult. În vacanță

În sfârșit avem explicația pentru care Klaus Iohannis a absentat de la comemorarea fostului președinte Ion Iliescu. În timp ce la Cotroceni erau organizate funeraliile fostului șef de stat, Klaus Iohannis bătea munții la pas. Jurnalista Sorina Matei a publicat o fotografie cu Klaus Iohannis, pe vârful Negoiu.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Sorina Matei relatează că a primit astăzi „de la iubitorii muntelui o fotografie realizată tot astăzi cu fostul președinte al României, dl Klaus Iohannis, timp de 10 ani, care a anulat alegerile prezidențiale fără dovezi, și-a prelungit ilegal mandatul și apoi – în mod rușinos – a demisionat”.

Jurnalista reamintește că Iohannis nu și-a găsit timp să participe la funeraliile lui Ion Iliescu.

„Dl. Iohannis este în prezent în vacanță, face drumeție pe Vârful Negoiu cu 3 oameni de la SPP. Bine, dânsul a fost 10 ani în concediu pe lux public, acum este doar o continuare. De precizat că dl Iohannis nu și-a mișcat fundul de la Sibiu – deși are și mașină pe viață de la SPP – pentru a depune o coroană la catafalcul primului președinte post decembrist al României”.

Sorina Matei vorbește și despre faptul că actualul președinte se află și el în vacanță, în Republica Moldova, în scop electoral pentru Maia Sandu.