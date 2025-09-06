Prima pagină » Știri politice » Lia Bugnar îl atacă dur pe Bolojan: „E mândru că JUPOAIE oamenii cinstiți și muncitori din țara asta. E ca dracu”

06 sept. 2025, 11:54, Știri politice
Scenarista și dramaturga Lia Bugnar nu s-a ferit să spună răspicat ce crede despre actualul guvern și despre premierul Ilie Bolojan. Într-o postare pe Facebook, scriitoarea a pus reflectorul pe realitatea oamenilor simpli, departe de lozincile despre „reformă” care se rostogolesc zilnic pe la televizor.

Bugnar a pornit de la o întrebare venită „din sat”, de la un om cu salariu de 2.200 de lei și cu lemne de foc care costă 1.700. O ecuație imposibilă, care nu prea seamănă cu graficele oficiale prezentate de premier. Iar mesajul, scris cu o sinceritate crudă, spune multe despre felul în care e percepută politica „de sus” de cei „de jos”. 

„Oameni buni, care-i planul? Intreb pentru un prieten care are 2200 de lei salariul. De-aici din sat. Lemnele costa 1700. Ma-ntreba azi omul cum vad politicienii situatia lui. Zicea (cu accent ardelenesc): „io inteleg ca nu-s bani si trebe rezolvata, da’ vezi cum faci sa putem si noi trai, c-apo’ daca nu mai putem trai, tu di ce esti pus acolo?!”. Atat de simplu. Vad pe-aici oameni care scriu ca trebuie sa fim acum „bloc in jurul lui Bolojan„, sa nu-l lasam singur. Eu cred ca domnul Bolojan nu e singur. Cred ca singur e omul asta care ma-ntreba el cum sa faca. Mai vad ca e privit chiar ca un erou „ca-si strica imaginea ca sa faca reforma”. Pe omul de care va zic nu-l ingrijoreaza deloc propria imagine. Da’ deloc. Il ingrijoreaza ca nu-ntelege cum isi va hrani copiii. Intre timp, aia care de-adevaratelea costa tara asta cat nu fac raman nederanjati. „Da’, ma, da’ n-are cum sa se lupte cu rechinii”. Pai, si daca n-are, de ce e acolo? Ca sa-l jupoaie pe omul de care va povestesc?”, scrie Bugnar.

Lia Bugnar îl numește pe președintele Nicușor Dan „un amețit nimerit din greșeală acolo”, iar pe Ilie Bolojan „un prim-ministru care e mândru că jupoaie oamenii cinstiți și muncitori”.

„Multumesc mult, asa puteam si eu. Inteleg ca e nevoie de solidaritate zilele-astea. Da’ cred ca nu e orientata in directia in care trebuie. Solidaritatea ar trebui sa fie fata de oamenii care nu au ce pune pe masa, nu fata de unul care le ia si cat aveau. Si mai terminati si cu porcaria aia „si ce? voiai sa-l votam pe Simion?!”. NU E EL SUBIECTUL. In acest moment, fetii frumosi pe cai albi ne scuipa in fata si se si lauda cu asta si noi, in loc sa-i intrebam ce dracu’ e-n mintea lor si, pana la urma, cum isi permit sa faca asta, continuam sa zicem „da’ ce voiai sa votez?!”. S-A DEPASIT ACEST SUBIECT. AVEM ACESTI TALHARI DE CARE TREBUIE SA NE APARAM. Sa ne raportam la niste oameni care nu mai sunt in ecuatie e de domeniul psihiatriei. Nu stiu voi, dar eu cred ca mare parte din acest popor e acum intr-o perioada de transa postelectorala si ca nu intelege ca tocmai ne-am pricopsit cu unii defecti punct, indiferent cu cine-i compari. Si nu, nu mi-e frica sa zic asta, mi se pare aberant ca, dupa ce ca profesia din care traiesc va fi un animal ciudat de care nimeni nu va mai avea nevoie, sa-mi fie si frica sa deschid gura. Deci, ca sa fie limpede, avem drept presedinte un ametit nimerit din greseala acolo si drept prim ministru unu’ care e mandru ca jupoaie oamenii cinstiti si muncitori din tara asta. E ca dracu’”, adaugă Lia Bugnar.

