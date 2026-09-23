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Sorin Grindeanu nu exclude varianta de a fi desemnat premier și nici negocierile cu AUR, USR și PNL: „O să fac tot ce ține de mine”

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Sorin Grindeanu a explicat dacă, în contextul în care liderul social-democraților va fi următorul premier desemnat de Nicușor Dan, va negocia cu AUR pentru voturi, în contextul în care USR și PNL nu ar vota pentru învestirea acestuia.

Grindeanu: ”Nu voi avea atitudinea pe care o are acum Mureșan și nu voi încerca din primul minut să rup toate posibilele punți de dialog cu cei de la PNL-USR”

PSD a explicat, în nenumărate rânduri, că social-democrații nu vor vota un guvern din care să nu facă parte, respectiv Guvernul Mureșan. Întrebat dacă, la rândul său, ar apela la voturile PNL și USR, în eventualitatea în care ar fi desemnat de Nicușor Dan, Grindeanu a declarat că nu va rupe toate posibilele punți de dialog, așa cum susține că fac liberalii.

Grindeanu a fost rezervat în privința unei posibile negocieri cu AUR, însă a declarat că va face tot ce îi stă în putință pentru a obține numărul necesar de voturi.

Când o să ajungem, vă spun sincer, dacă o să ajungem în acel scenariu, o să fac tot ce ține de mine ca să am un guvern care să treacă de votul Parlamentului. Dar să ajungem în acea situație. 
(n.r, Dacă PSD și USR nu vor să voteze un posibil guvrn Grindeanu, va apela la AUR) Am văzut declarațiile domnului Peiu. În niciun caz, în niciun caz, nu voi avea atitudinea pe care o are acum Mureșan și nu voi încerca din primul minut, după ce am fost nominalizat, să rup toate posibilele punți de dialog cu cei de la PNL-USR sau să stau și să mă gândesc dacă accept sau nu nominalizarea”, a declarat Sorin Grindeanu.

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