Prima pagină » Actualitate » O femeie care a trăit în China în secolul al XIV-lea ar fi putut avea nasul tăiat ca pedeapsă pentru furt sau adulter. Ce au descoperit arheologii

O femeie care a trăit în China în secolul al XIV-lea ar fi putut avea nasul tăiat ca pedeapsă pentru furt sau adulter. Ce au descoperit arheologii

O femeie care a trăit în China în secolul al XIV-lea ar fi putut avea nasul tăiat ca pedeapsă pentru furt sau adulter. Ce au descoperit arheologii
Sursă foto: Shutterstock
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

 O descoperire arheologică făcută în China readuce în atenție practicile de pedepsire din urmă cu sute de ani. Cercetătorii au analizat rămășițele unei femei care a trăit în urmă cu aproximativ 700 de ani și au identificat indicii care ar putea dezvălui o pedeapsă extrem de crudă.

Tăierea nasului unei persoane fără anestezie era una dintre „Cele Cinci Pedepse” care puteau fi aplicate în China antică, alături de decapitare, amputarea membrelor, castrare și tatuarea feței. Deși amputările nazale apar în textele istorice, arheologii nu găsiseră niciodată dovezi fizice ale acestei pedepse dureroase – până acum.

Sondaj Gândul

Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Într-un nou studiu publicat în Journal of Archaeological Science: Reports, oamenii de știință descriu primele dovezi scheletice ale mutilării feței ca formă de pedeapsă în China antică, scrie Smithsonian magazine.

În 2018, arheologii au fost chemați să cerceteze o zonă din provincia Henan, China, înaintea construirii planificate a unei școli comerciale. Activitatea lor a scos la iveală un cimitir care conținea 299 de morminte.

Ce au descoperit arheologii

În cimitir, aceștia au găsit rămășițele unei femei cu vârsta cuprinsă între 40 și 45 de ani, care fusese îngropată cu fața în jos. Această poziție care sugerează că este posibil să fi fost supusă discriminării. În mod remarcabil, cercetătorii nu au găsit alte trupuri din cimitir îngropate în acest fel. De asemenea, femeia fusese îngropată singură, și nu într-un mormânt familial sau comun, așa cum era obiceiul.

„Credem că această femeie a fost un fel de persoană abandonată după moarte”, îi spune coautorul studiului, Qian Wang, antropolog biologic la Texas A&M University, Kristinei Killgrove de la Live Science.

Datarea cu radiocarbon a arătat că femeia a trăit între anii 1298 și 1404 d.Hr., în perioada fie a sfârșitului dinastiei Yuan, fie a începutului dinastiei Ming. Structura mormântului a indicat dinastia Yuan.

Sursă foto: Shutterstock

O analiză a rămășițelor sale sugerează că se hrănea în principal cu mei și consuma puține proteine de origine animală, tipare alimentare care ar putea indica faptul că făcea parte dintr-o clasă socială inferioară.

Când cercetătorii au examinat mai atent craniul, au făcut câteva descoperiri neașteptate. Femeia avea o deschidere piriformă mărită, adică deschiderea nazală, iar cantități considerabile de os și țesut păreau să fi fost îndepărtate de jos în sus.

Aceste caracteristici neobișnuite ar fi putut fi cauzate de un defect congenital, un accident, o boală sau chiar automutilare. Cu toate acestea, având în vedere poziția în care a fost îngropată și statutul socioeconomic probabil scăzut, cercetătorii consideră că este mai probabil ca nasul femeii să fi fost tăiat.

Aceștia suspectează că femeia ar fi putut fi pedepsită pentru furtul unor cai sau vite. Totuși, nasul i-ar fi putut fi tăiat și pentru o altă faptă, precum adulterul.

„Această descoperire arheologică are o legătură foarte directă cu provocările cu care oamenii continuă să se confrunte și astăzi”

Indiferent de motiv, femeia pare să fi primit un anumit tip de îngrijire medicală după amputare, pentru a „opri sângerarea, preveni infecția și reduce durerea”, spune Wang. Oasele nazale prezintau semne de vindecare, ceea ce înseamnă că a supraviețuit incidentului, deși cercetătorii cred că ulterior este posibil să fi avut dificultăți de respirație și de mișcare a buzei superioare.

Și este posibil chiar să fi încercat să revină la o viață normală. Formarea unor excrescențe osoase în jurul deschiderii nazale i-a determinat pe cercetători să creadă că este posibil să fi purtat o proteză nazală.

Cu toate acestea, înhumarea cu fața în jos pare să indice faptul că persoanele responsabile de înmormântarea ei au încercat să-i ascundă desfigurarea. În timpul dinastiei Yuan, astfel de înmormântări erau uneori asociate cu pedepsele, relatează Christa Lesté-Lasserre de la NewScientist.

„Presupun că a dus o viață dificilă, confruntându-se cu stigmatizarea și cu probleme sociale”, spune David Shaye, chirurg la Harvard University, specializat în proceduri la nivelul feței, capului și gâtului, care nu a fost implicat în cercetare. „Deformările faciale pot afecta profund identitatea, interacțiunile sociale și locul unei persoane în cadrul unei comunități. În acest sens, această descoperire arheologică are o legătură foarte directă cu provocările cu care oamenii continuă să se confrunte și astăzi.”

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Blestemul regelui Tutankhamon: poveștile misterioase despre cei care au murit după deschiderea mormântului
19:10
Blestemul regelui Tutankhamon: poveștile misterioase despre cei care au murit după deschiderea mormântului
ALERTĂ Record la pompă. Benzina a sărit de 10 lei. Și motorina standard se apropie de pragul istoric de 11 lei
17:59
Record la pompă. Benzina a sărit de 10 lei. Și motorina standard se apropie de pragul istoric de 11 lei
FLASH NEWS Nicușor Dan critică Rusia de la tribuna ONU: „Un membru al Consiliului de Securitate a renunțat în mod deliberat la obligația sa de menținere a păcii”
17:55
Nicușor Dan critică Rusia de la tribuna ONU: „Un membru al Consiliului de Securitate a renunțat în mod deliberat la obligația sa de menținere a păcii”
SCANDALOS Președintele PNL din Sângeorz-Băi, în mitinguri electorale alături de primarul care s-a filmat cum își umilea fiica: „Nu mă interesează familia lui Traian Ogâgău, mă interesează gospodarul”
17:48
Președintele PNL din Sângeorz-Băi, în mitinguri electorale alături de primarul care s-a filmat cum își umilea fiica: „Nu mă interesează familia lui Traian Ogâgău, mă interesează gospodarul”
NEWS ALERT Sorin Grindeanu îi cere lui Siegfried Mureșan să își depună mandatul și spune că PSD nu va vota guvernul. Mureșan nu a dat curs invitației șefului PSD la sediul partidului
17:42
Sorin Grindeanu îi cere lui Siegfried Mureșan să își depună mandatul și spune că PSD nu va vota guvernul. Mureșan nu a dat curs invitației șefului PSD la sediul partidului
Mediafax
Iranul îl sfidează pe Trump de la tribuna ONU. „Nu ne vom pleca niciodată capul”
Digi24
Pe cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri. Un singur partid a crescut în preferințele de vot în ultima lună
Cancan.ro
Unde a fugit iubitul Valentinei, de fapt. Complicele lui Vlad Bălțățeanu le-a spus anchetatorilor planul lui Vlad Bălțățeanu
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, sesiune foto spectaculoasă într-o fustă transparentă: „Ai defecte?”
Adevarul
Britanicii anunță dezastrul pentru Kiev. Generalul român care a condus o divizie NATO spune ce poate salva Ucraina
Mediafax
TAROM, spre privatizare, Poliția se reorganizează. Marile schimbări pregătite de Mureșan
Click
Mărturisire neașteptată făcută de Cheloo la „Asia Express” despre moartea mamei sale: „A fost decizia ei”
Digi24
Domul de căldură revine peste Europa. Zonele în care se vor înregistra din nou maxime de 40 de grade
Cancan.ro
A fost prins un posibil complice în cazul crimei din Olt. Ce legătură ar avea acesta cu Vlad Bălțățeanu, iubitul Valentinei
Ce se întâmplă doctore
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Am testat noul Volkswagen T-Roc. 150 CP, DSG și un consum surprinzător de apropiat de estimarea WLTP
Descopera.ro
Discursul care a prevestit Primul Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea: – Wow, cină la lumina lumânărilor! De unde ți-a venit ideea?
Descopera.ro
Ce a dezvăluit un dinte vechi de 66 de milioane de ani despre Tyrannosaurus rex?
Mediafax Italia
BOMBĂ | Ce dezvăluie presa din Italia despre Călin Georgescu
Mediafax Spania
A EXPLODAT PREȚUL roșiilor! Care este motivul pe care îl invocă fermierii
FLASH NEWS La vârsta de 105 ani, un fost gardian dintr-un lagăr german este anchetat pentru complicitate la crimă. Ce pedeapsă poate primi
19:19
La vârsta de 105 ani, un fost gardian dintr-un lagăr german este anchetat pentru complicitate la crimă. Ce pedeapsă poate primi
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 24 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Iosefina Pascal
19:18
Marius Tucă Show începe joi, 24 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Iosefina Pascal
NEWS ALERT DOCUMENT. Programul de Guvernare. Sigfried Mureșan promite că va crește pensiile, salariile, va oferi burse copiilor săraci și va scădea TVA-ul. Va sprijini mediul de afaceri și va scădea facturile la energie. Dar din tabloul „perfect” lipsește esențialul: cum scade deficitul bugetar și de unde vin miliardele pentru toate promisiunile
19:16
DOCUMENT. Programul de Guvernare. Sigfried Mureșan promite că va crește pensiile, salariile, va oferi burse copiilor săraci și va scădea TVA-ul. Va sprijini mediul de afaceri și va scădea facturile la energie. Dar din tabloul „perfect” lipsește esențialul: cum scade deficitul bugetar și de unde vin miliardele pentru toate promisiunile
FLASH NEWS Guvernul Mureșan promite să scoată ofițerii acoperiți din presă, partide și biserică și să limiteze la două mandate șefia serviciilor de informații
19:16
Guvernul Mureșan promite să scoată ofițerii acoperiți din presă, partide și biserică și să limiteze la două mandate șefia serviciilor de informații
REACȚIE Lia Olguța Vasilescu îi răspunde lui Siegfried Mureșan: “Nu cred că aveți simțul ridicolului”
18:49
Lia Olguța Vasilescu îi răspunde lui Siegfried Mureșan: “Nu cred că aveți simțul ridicolului”
VIDEO Ce a anunțat președintele Iranului de la pupitrul Adunării Generale a ONU. Delegația Statelor Unite a părăsit sala în timpul discursului
18:42
Ce a anunțat președintele Iranului de la pupitrul Adunării Generale a ONU. Delegația Statelor Unite a părăsit sala în timpul discursului

Cele mai noi

Trimite acest link pe