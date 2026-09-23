Grindeanu explică de ce îi cere lui Mureșan demisia din Parlamentul European, dar nu i-a cerut același lucru și lui Tomac

Sorin Grindeanu a explicat care este motivul pentru care i-a cerut astăzi demisia lui Siegfried Mureșan din Parlamentul European, însă nu a avut aceeași cerință și în cazul lui Eugen Tomac.

Grindeanu: ”Tomac a arătat că ăși dorește să fie prim-ministru, ceea ce nu văd în acest caz”

Președintele PSD a explicat că Tomac a discutat cu toate partidele și a arătat că își dorește să fie prim-ministrul României, însă și-a depus mandatul devreme. Liderul social-democraților a subliniat că, spre deosebire de Mureșan, Tomac a arătat că vrea să formeze o echipă, ceea ce, după părerea lui Grindeanu, nu se întâmplă în cazul lui Mureșan.

”E diferit, pentru că, în acel moment, Eugen Tomac nici măcar n-a venit, n-a mai ajuns să aibă discuții cel puțin aplicate. Cu noi, Eugen Tomac a fost cât se poate de aplicat și a arătat că își dorește, cu adevărat, să fie prim-ministru.

Din prima zi a contactat toate partidele, a vrut să fie prim-ministru, n-a cerut președintelui timp de gândire, n-a spus „stați să mă gândesc dacă vreau sau nu să fiu prim-ministru”.

Din primul moment a încercat să formeze o echipă, să-și facă program de guvernare și a arătat că își dorește, că e determinat, ceea ce nu văd în acest caz”, a explicat Grindeanu.

Reacții din tabăra PNL după ce Grindeanu i-a cerut demisia lui Mureșan din Parlamentul European

După ce Grindeanu i-a cerut demisia lui Mureșan, au venit și primele reacții din tabăra PNL. Dragoș Pîslaru a acuzat PSD de dublu standart si a declarat că cerința lui Grindeanu este ”o socilitare aberantă”.

”Președintele PSD Sorin Grindeanu îi cere astăzi lui Siegfried Mureșan demisia din Parlamentul European. Zice dumnealui că doar așa ar dovedi Siegfried Mureșan că este „serios“ în intenția de a obține mandatul de prim-ministru al României.

În schimb, în luna iulie, atunci când președintele României l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru un cabinet din care PSD făcea parte, domnul Grindeanu nu a șoptit nici măcar un cuvințel despre necesitatea demisiei domnului Tomac din Parlamentul European. Un dublu standard lipsit de sens și o solicitare aberantă, care doar amplifică această criza politică în care PSD și AUR au aruncat România cu mai bine de 5 luni în urmă”, a scris Dragoș Pîsalru pe pagina sa de Facebook.