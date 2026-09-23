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Studiu: Singurătatea și izolarea socială pot „fura” până la șase ani de viață sănătoasă

Studiu: Singurătatea și izolarea socială pot „fura” până la șase ani de viață sănătoasă
Sursă foto: Shutterstock
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Singurătatea și izolarea socială ar putea reduce numărul anilor fără boli pe care îi mai are de trăit o persoană, iar bărbații și femeile nu sunt afectați în același mod.

Izolarea socială se referă la contactul și participarea limitată la interacțiunile cu ceilalți, în timp ce singurătatea este o experiență subiectivă de deconectare față de lumea din jur. Deși cele două nu sunt același lucru, un nou studiu publicat în revista Nature Communications a constatat că ambele sunt asociate cu mai puțini ani de viață sănătoasă, scrie Euronews.

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În medie, singurătatea și izolarea socială îi costă pe oameni aproximativ șase ani fără boli, afectând atât sănătatea fizică, cât și pe cea mintală, au constatat cercetătorii după ce au analizat date de la peste 270.000 de adulți cu vârste cuprinse între 40 și 69 de ani.

„În general, studiul a constatat că izolarea socială și singurătatea pot avea un impact semnificativ asupra speranței de viață fără boli”, a declarat autorul principal, Lu Qi, profesor la Universitatea Tulane.

Studiul a constatat că asocierile au fost mai puternice în cazul pierderii anilor fără tulburări mintale – depresie și anxietate – decât în cazul anilor fără boli fizice, precum diabetul de tip 2, bolile cardiovasculare, bolile respiratorii cronice, bolile neurodegenerative și cancerul.

Vestea bună este că menținerea unui stil de viață sănătos poate atenua impactul negativ al izolării sociale. Vestea proastă este aceasta nu pare să compenseze daunele provocate de singurătate.

La vârsta de 50 de ani, persoanele care se confruntau atât cu singurătatea, cât și cu izolarea socială au trăit mai puțini ani fără boli cronice majore, comparativ cu cele care nu se confruntau cu niciuna dintre acestea.

Sursă foto: Shutterstock

Cum sunt afectați diferit bărbații și femeile?

Bărbații și femeile nu suferă de singurătate și izolare socială în același mod, iar acest lucru se reflectă și în impactul pe care acestea îl au asupra sănătății lor. Deoarece femeile pot acorda prioritate conexiunii emoționale, problemele lor de sănătate mintală sunt mai strâns asociate cu singurătatea. În schimb, sănătatea mintală a bărbaților prezintă o asociere mai puternică cu izolarea socială.

În rândul femeilor, singurătatea și izolarea socială au însemnat 2,4 ani trăiți cu o stare de sănătate fizică mai precară și 3,7 ani cu o stare de sănătate mintală mai precară. Pentru bărbați au însemnat pierderea a 1,7 ani de viață fără boli fizice și a 5,8 ani de viață fără tulburări mintale.

Bărbații au fost mai predispuși să experimenteze atât singurătatea, cât și izolarea socială, au avut o lipsă de resurse sociale, materiale și economice și au obținut un scor mai scăzut în ceea ce privește un stil de viață sănătos.

Autorii au remarcat că această diferență între sexe ar putea fi explicată prin modul în care bărbații și femeile obțin sprijin și ating starea de bine psihologică, bărbații având tendința de a se baza mai mult pe prezența fizică și pe interacțiuni sociale frecvente, iar femeile mai mult pe sprijinul emoțional.

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