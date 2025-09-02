Prima pagină » Știri politice » Lider PSD contestă cifrele lui Bolojan din administrația locală: „N-ai cum să faci o operație fină cu TOPORUL. Îți trebuie bisturiu”

Lider PSD contestă cifrele lui Bolojan din administrația locală: „N-ai cum să faci o operație fină cu TOPORUL. Îți trebuie bisturiu"

02 sept. 2025, 17:43, Știri politice
Lider PSD contestă cifrele lui Bolojan din administrația locală: „N-ai cum să faci o operație fină cu TOPORUL. Îți trebuie bisturiu”
Ionuț Pucheanu, primarul Galațiului / Sursa foto: Facebook

Amânata reformă a administrației locale anunțată de premierul Ilie Bolojan începe să provoace reacții aprinse chiar din interiorul coaliției. Ionuț Pucheanu, primarul PSD al Galațiului, acuză că datele prezentate marți de șeful Guvernului sunt „eminamente greșite” și atrage atenția că direcția corectă riscă să fie compromisă de o execuție făcută „cu toporul bontit”.

„Eu sunt unul dintre primarii care cer reformă, la fel ca mulți alți colegi din municipii mari sau mai mici. Direcția e corectă, demersul e corect, dar metoda nu. N-ai cum să faci o operație fină cu toporul. Îți trebuie bisturiu și, pentru asta, date corecte. Altfel, totul se transformă într-o improvizație”, spune Ionuț Pucheanu la Digi 24.

Edilul gălățean spune că discrepanțele dintre județe arată că lucrurile nu stau deloc așa cum le-a prezentat premierul. În timp ce în Galați peste 94% dintre primării ar urma să piardă angajați, în Bihor, fief-ul lui Bolojan, doar 23% dintre primării ar fi afectate, susține Pucheanu.

„Mi-e greu să cred că primarii din Galați sunt cu mult mai slabi și mai puțin vizionari decât cei din Bihor”

În plus, primarul nu exclude nici scenariul ca nemulțumirile din PNL să se adune, iar liderii partidului să-i ceară chiar demisia lui Ilie Bolojan. Reforma, așteptată de toți, riscă să devină subiect de conflict intern în coaliție, dacă nu și de criză guvernamentală.

„Dacă va continua la modul acesta să ne mulțumească și să deschidă fantastic de multe fronturi, e posibil să ajungi în postura în care presiunea străzii și din interiorul partidelor să fie într-atât de mare încât cel mai probabil un lider din propriul partid sau din afara partidului poate merge până acolo încât să ceară demisia”, conchide Pucheanu.

Video: Digi24

Foto: Facebook/ Ionuț Pucheanu

