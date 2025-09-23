Liderii coaliției decid astăzi soarta prelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. PSD are un plan de rezervă

Liderii coaliției se reunesc marți, de la ora 13.00, într-o nouă ședință, la Palatul Victoria. Principalul punct de pe ordinea de zi va fi cel referitor la prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. Subiectul a fost discutat și în ședința de miercurea trecută, însă atunci liderii coaliției nu au ajuns la un consens. Surse politice susțin că decizia finală va fi luată marți.

Pe de o parte, premierul Ilie Bolojan nu mai dorește prelungirea măsurii. Guvernul a prelungit ultima dată plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază în luna iunie, astfel că măsura va expira pe 30 septembrie.

De cealaltă parte, PSD se opune vehement și vrea prelungirea măsurii. De asemenea, și UDMR susține același lucru. Mai mult, PSD a depus luni un amendament la ordonanța de urgență aflată deja în Parlament, prin care cere prelungirea plafonării. Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, a declarat luni că social-democrații vor retrage amendamentul dacă Ilie Bolojan va accepta marți să treacă măsura prelungirii plafonării prin Guvern.

„Eliminarea plafonării adaosului comercial va duce la o inflaţie, până în luna decembrie, de aproape 15%. Cred şi sunt convins şi avem responsabilitatea ca oameni politici că, dacă se întâmplă acest lucru, cineva trebuie să răspundă pentru aceste lucruri”, a declarat Florin Barbu, ministrul Agriculturii.

Retailerii, de acord cu plafonarea adaosului comercial

În contextul discuțiilor despre acest subiect, premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit vineri cu retailerii. Aceștia i-au transmis că „în principial, nu sunt de acord cu intervenția statului în economie, inclusiv prin plafonarea adaosului comercial pentru produsele alimentare, însă ținând cont de situația actuală se vor conforma deciziei Guvernului în această privință”, se arată într-un comunicat de presă al Executivului.

În cadrul acelorași discuții, retailerii și-au arătat disponibilitatea de a contribui la promovarea producătorilor români pe piețele externe și au subliniat necesitatea creșterii producției interne de produse alimentare, se mai arată în același comunicat.

A fost sau nu decisă în coaliției eliminarea plafonării?

Subiectul nu a creat tensiune doar între liderii partidelor de la guvernare. După ce în spațiul public a apărut pe surse informația că plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază nu va mai fi prelungită, Sorin Grindeanu a transmis că PSD se opune unui astfel de demers și că subiectul nici nu a fost discutat în cadrul coaliției.

La scurt timp, Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, l-a contrazis pe liderul interimar al PSD și a transmis că decizia a fost luată la nivelul coaliției. Declarația Ioanei Dogioiu l-a făcut mai apoi pe Sorin Grindeanu să îi atragă atenția premierului, într-o ședință a coaliției, că aceasta este purtătoarea de cuvânt a Guvernului, ci nu a coaliției.

„Pe viitor să nu mai vorbească în afara fişei postului”

De asemenea, și alți lideri PSD s-au exprimat public împotriva Ioanei Dogioiu.

„Dna Dogioiu ar trebui să îşi ceară scuze public! Iar pe viitor să nu mai vorbească în afara fişei postului! Pe lângă faptul că a fost contrazisă de lideri ai Coaliţiei de Guvernare dar şi de miniştri din Guvern (a se vedea declaraţia lui Miruţă), doamna Dogioiu a vorbit despre Coaliţia de Guvernare, for în care nu are nici un rol. Domnia sa este purtător de cuvânt al Guvernului! Punct!”, a fost reacția lui Adrian Câciu.

„Am verificat lucrurile cu colegii mei care au participat la ședințele Coaliției: nu există nicio decizie a Coaliției privind eliminarea plafonării. (…) Doamna Dogioiu se grăbește să anunțe «decizii» inexistente, doar pentru a hrăni această vanitate”, a scris și Mihai Fifor pe Facebook.

