Ilie Bolojan a discutat la Bruxelles cu comisarul european pentru Economie despre situația macroeconomică și FISCALĂ a României

Premierul Ilie Bolojan a discutat, luni, la Bruxelles, cu comisarul european pentru Economie și Productivitate, Valdis Dombrovskis, referitor la situația macroeconomică și fiscală a României, subliniind la finalul întrevederii că Guvernul de la București va continua reformele necesare pentru a consolida stabilitatea și a asigura sustenabilitatea finanțelor publice.

„Schimb foarte bun de opinii cu comisarul Valdis Dombrovskis cu privire la situația macroeconomică și fiscală a României. Vom continua să lucrăm la reformele necesare pentru consolidarea stabilității și asigurarea sustenabilității finanțelor publice. Vom rămâne în strânsă legătură”, a scris Ilie Bolojan pe contul său de Facebook.

În continuarea vizitei, Ilie Bolojan are programate întrevederi cu comisarul european pentru Apărare și Spațiu, Andrius Kubilius, și cu Roxana Mânzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, comisar european pentru Drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire.

Foto: Facebook / Ilie Bolojan

