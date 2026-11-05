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Un bărbat, prins la furat în mall-ul din Ploiești, și-a dat jos pantalonii în fața angajaților. Acesta a fost reținut pentru furt și ultraj contra bunelor moravuri

Ruxandra Radulescu
Un bărbat, prins la furat în mall-ul din Ploiești, și-a dat jos pantalonii în fața angajaților. Acesta a fost reținut pentru furt și ultraj contra bunelor moravuri
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Un tânăr în vârstă de 27 de ani, suspectat că ar fi furat mall-ul din Ploiești, și-ar fi dat jos pantalonii în fața angajaților, atunci când personalul a încercat să-l oprească. Incidentul a avut loc în luna septembrie, anul acesta. Tânărul este cercetat pentru mai multe infracțiuni de furt, desfășurate în perioada septembrie-noiembrie 2026, dar și pentru ultraj la adresa bunelor moravuri, transmite realitatea.net.

Anchetatorii au stabilit că, în ultimele două luni, bărbatul ar fi sustras haine, încălțăminte și produse cosmetice din trei unități comerciale. Valoarea bunurilor furate este estimată la aproximativ 1.500 de lei.

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În luna septembrie, bărbatul a făcut un gest total neașteptat, după ce a fost prins la furat de angajații mall-ului din Ploiești. În loc să părăsească zona fără alte incidente, acesta ar fi ieșit în parcarea centrului comercial și și-ar fi dat jos pantalonii, expunându-se în fața angajaților magazinului.

Gestul este cercetat de polițiști în contextul infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri. Anchetatorii verifică, de asemenea, și un alt episod cu caracter exhibiționist, care ar fi avut loc în luna septembrie, în prezența unor angajați ai unei societăți comerciale.

„Din cercetările efectuate până în prezent, a reieşit că, în perioada septembrie – noiembrie 2026, un tânăr de 27 de ani ar fi sustras din incinta mai multor societăţi comerciale din municipiul Ploieşti articole de vestimentaţie şi parfumuri, în valoare totală de aproximativ 1.500 de lei. De asemenea, în luna septembrie acesta ar fi săvârşit acte cu caracter exhibiţionist, în prezenţa unor angajaţi ai unei societăţi comerciale”, au transmis reprezentanții Poliției Prahova.

Percheziții domiciliare în dosarul de furt și ultraj contra bunelor moravuri

Pentru documentarea activității presupus infracționale, polițiștii au efectuat joi două percheziții la domiciliile suspectului.

Acțiunile au avut loc în cadrul unui dosar penal care vizează infracțiunile de furt, furt calificat și ultraj contra bunelor moravuri.

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore

După descinderi, bărbatul în vârstă de 27 de ani a fost condus la sediul poliției pentru audieri. În urma administrării probelor, acesta a fost reținut pentru 24 de ore.

Suspectul urmează să fie prezentat procurorului competent, care va decide asupra unei eventuale alte măsuri preventive.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele și recuperarea prejudiciului.

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