Netanyahu este la un pas să piardă puterea. Partidele arabe au decis să-l susțină pe Gadi Eisenkot pentru funcția de premier

Lista Comună, o alianță a partidelor arabe din Israel, au anunțat că-i vor recomanda președintelui israelian Isaac Herzog să-l nominalizeze pe Gadi Eisenkot, liderul partidului Yashar, să preia funcția de prim-ministru al Israelului, potrivit Times of Israel.

Formațiunea arabă se opune realegerii lui Benjamin Netanyahu ca prim-minitru, după ce în ultimii patru ani a dus războaie multiple în Fâșia Gaza, sudul Libanului și împotriva Iranului.



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Lista Comună anunță că decizia a fost luată în unanimitate de cele trei facțiuni ale grupului partidelor arabe, ca „răspuns la cererea publicului de a împiedica revenirea la putere a lui Netanyahu și a guvernului său”.

Cu toate că blocul opoziției anti-Netanyahu nu a arătat că s-ar opune direcției actualului guvern în problema conviețuirii Israelului cu Palestina,consideră că este mai important să îl suțină pe fostul general israelian.

Netanyahu are mandat de arestare de la Curtea Internațională pentru genocid și crime de război comie în Fâșia Gaza. De asemenea, mii de israelieni au protestat împotriva premierului după ce a lansat operațiunile terestre în Orientul Apropiat și a băgat țara într-un conflict direct cu Iran.

De la începerea războiului, Tel Aviv și alte orașe israeliene au fost lovite cu mii de rachete și drone lansate de Iran.

La alegerile din 27 octombrie, blocul lui Netanyahu a obținut 53 de mandate, insuficient însă pentru a forma guvernul. Blocul lui Eisenkot a obținut 48, dar având susținerea Listei Comune a partidelor arabe care au în total 19 mandate, opoziția ar putea alcătui guvernul.

Premierul actual a denunțat rezultatul alegerilor și acuză în continuare că voturile din partea populației arabe au fost fraudate. El acuză partidele arabe că vor demonta actualul guvern israelian care a dus operațiuni de succes în combaterea terorismului.

„Nu doar că un asemenea guvern nu va mai lupta cu inamicii noștri, ci pur și simplu ne vor demonta din interior. Este existențial pentru noi. Totușim este o guvernare care chiar ar trebui să se confrunte cu această provocare. O guvernare națională condusă de Likud sub conducerea mea, care ar include toate componentele blocului național și al tuturor partidelor sioniste care vor să ni se alăture”, a spus Netanyahu.

Sursa Foto: Facebook