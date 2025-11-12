Lucian Romașcanu, membru din partea României al Curții de Conturi Europene, a vorbit, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, despre prima misiune oficială în România pentru a prezenta principalele constatări ale Raportului anual pe 2024 al Curții de Conturi Europene.

Reamintim că Lucian Romașcanu, fost președinte al Consiliului Județean Buzău și fost purtător de cuvânt al PSD, a fost numit oficial membru din partea României la Curtea de Conturi Europeană, instituție care verifică dacă fondurile UE sunt colectate și folosite corect.

„Aceste schimburi de replici au contribuit la creșterea vizibilității Curții de Conturi Europene în România”

„Zilele trecute, între 3 și 10 noiembrie 2025, am avut prima misiune oficială în România pentru a prezenta principalele constatări ale Raportului anual pe 2024 al Curții de Conturi Europene. Vizita mi-a oferit, de asemenea, oportunitatea de a discuta provocările legate de implementarea Mecanismului de redresare și reziliență (PNRR) și de a evidenția rapoartele speciale recente ale CCE, care prezintă o relevanță deosebită și pentru România.

În timpul misiunii am avut onoarea de a mă întâlni cu înalți oficiali, guvernamentali și parlamentari cât și cu conducerea Curții de Conturi a României. Din partea Guvernului am avut întâlniri cu Prim-ministrul Ilie Bolojan, și cu Ministrul Finanțelor, dl. Alexandru Nazare.

La Parlament am transmis concluziile raportului către cei doi președinți ai Senatului și Camerei Deputaților din România, dl. Mircea Abrudean și dl. Sorin Grindeanu, și Președinților Comisiilor pentru Buget ale ambelor camere ale Parlamentului Național, d-na senator Maria Horga și dl. deputat Bogdan Huțucă. M-am întâlnit, de asemenea, cu D-na Mirela Călugăreanu, Președintele Curții de Conturi a României. Aceste schimburi de replici au contribuit la creșterea vizibilității Curții de Conturi Europene în România și la consolidarea dialogului și cooperării cu autoritățile naționale pe teme de interes comun”, sunt precizările făcute de Lucian Romașcanu.

Sursă foto: facebook Lucian Romașcanu

