Raportul CSAT privind anularea alegerilor este pe masa parlamentarilor. Nicușor Dan spune că va desecretiza ședința CSAT „în două-trei luni”

Raportul Consiliului Suprem de Apărare a Țării privind activitatea pe întreg anul 2024 este analizat într-o ședința a Comisiilor reunite de apărare. Printre ele, se află și raportul anulării alegerilor prezidențiale, despre care Nicușor Dan spune că-l va face public „în două-trei luni”.

Documentul vizează principalele provocări de securitate apărute în această perioadă și menționează explicit faptul că, în 2024, serviciile de informații ostile au avut ca obiectiv principal obținerea de informații despre ajutorul oferit de România Ucrainei.

Nicușor Dan vrea desecretizarea raportului privind anularea alegerilor

Președintele Nicuşor Dan susține că este foarte important ca România să dovedească existența unei interferențe ruse în alegerile prezidențiale de anul trecut.

Șeful statului afirmă că se va decretiza ședința CSAT care a dus la anularea alegerilor din toamna anului 2024, dar că acest lucru reprezintă doar ”o pietricică în tot ansamblul”.

”Este foarte important (să fie dovedită interferența rusă în alegeri – n.r.), pentru că este vorba de încrederea oamenilor în stat. Mulți dintre români în prezent cred că alegerile au fost anulate în mod ilegal pentru că o elită conducătoare nu a vrut să predea puterea cui ar fi putut să câștige. Oamenilor trebuie să le dăm toate elementele. Am reușit în mare măsură pe plan extern să explicăm. Au fost multe alte state care au spus că a existat o influență rusă în Europa care s-a manifestat în alegerile din România”, a declarat Nicuşor Dan, într-o emisiune difuzată sâmbătă seara la Kanal D.

El consideră că este important și pentru partenerii externi ai țării să fie închis capitolul legat de anularea alegerilor, iar România să vină cu un raport complet pe ceea ce s-a întâmplat.

”Probabil că în două-trei luni vom fi pregătiți să ieșim cu un raport. Se tot vorbește despre acea descretizare, da, se va întâmpla și asta, dar ea este o pietricică în tot ansamblul”, a spus președintele Nicuşor Dan.

