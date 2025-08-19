Macron spune că Putin și Zelenski s-ar putea întâlni „într-o ţară neutră” și propune ELVEȚIA

Întâlnirea între preşedinţii ucrainean Volodimir Zelenski şi rus Vladimir Putin ar trebui să aibă loc „într-o ţară neutră”, a transmis marţi preşedintele francez Emmanuel Macron, care a pledat ca această reuniune să aibă loc la Geneva, relatează TF1, citat de TASS.

„Mai mult decât o ipoteză, este chiar voința colectivă”, a afirmat Macron într-un interviu difuzat marți de canalul LCI, întrebat despre organizarea acestei întâlniri în Europa, anunțată în urma reuniunii de luni de la Washington între președintele SUA și mai mulți lideri europeni.

Liderul francez a respins posibilitatea organizării unei întâlniri, la Paris, „ca în 2019”, răspunzând la întrebarea adresată de un jurnalist pe această temă. El a menționat că situația se află „într-o altă fază”.

„Va fi o țară neutră, și prin urmare poate Elveția. Pledez pentru Geneva sau o altă țară. Ultima dată când au existat discuții bilaterale, au avut loc la Istanbul”, a explicat el.

În ceea ce privește securitatea Ucrainei, șeful statului francez a anunțat organizarea, împreună cu Regatul Unit, a unei reuniuni marți a „coaliției țărilor voluntare”, „cele 30 de țări care lucrează la garanțiile de securitate (pentru Ucraina), pentru a le informa în legătură cu ceea ce s-a decis” la reuniunea de la Washington.

Foto: Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ:

Putin acceptă să se întâlnească cu Zelenski pentru a discuta despre un potențial acord de pace/ Se pregătește un summit trilateral cu TRUMP

150 de miliarde de dolari, prețul securității garantate de SUA! Ce propunere i-a făcut Zelenski lui Trump