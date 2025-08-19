Prima pagină » Știri externe » Putin acceptă să se întâlnească cu Zelenski pentru a discuta despre un potențial acord de pace/ Se pregătește un summit trilateral cu TRUMP

Putin acceptă să se întâlnească cu Zelenski pentru a discuta despre un potențial acord de pace/ Se pregătește un summit trilateral cu TRUMP

19 aug. 2025, 10:06, Știri externe
Putin acceptă să se întâlnească cu Zelenski pentru a discuta despre un potențial acord de pace/ Se pregătește un summit trilateral cu TRUMP

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost de acord să poarte o discuție bilaterală cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, până la finalul lunii august, menținând posibilitatea unei întâlniri trilaterale care să îl includă pe liderul american, Donald Trump.

Detalii întâlnirii între cei doi lideri, care ar fi urmată și de participarea la negocieri a președintelui SUA, nu au fost încă stabilite. Totuși, Donald Trump și-a exprimat încrederea că negocierile înregistrează progrese majore în vederea încheierii războiului care se desfășoară din 2022.

„După întâlnirea cu Zelenski și liderii europeni, l-am sunat pe președintele Putin pentru a începe pregătirile. După întâlnirea bilaterală va avea loc un summit trilateral. Acesta este un pas excelent către încheierea unui război care durează de aproape patru ani”, a declarat Trump.

Zelenski a dezvăluit că va aborda problema teritoriilor disputate la întâlnirea cu omologul său rus, insistând, totodată, că Ucraina nu intenționează să accepte concesii forțate sau să cedeze suveranitatea.

„Este o decizie între mine și el”, a afirmat președintele ucrainean.

Problema garanțiilor de securitate a fost abordată în cadrul întâlnirii de la Washington, Trump explicând că acestea vor fi acordate de mai multe țări europene în coordonare cu SUA.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a arătat dispus să acorde garanții de securitate Ucrainei, după modelul articolului 5 al Organizației Nord-Atlantice.

La summitul de la Washington au participat premierul Italiei, Giorgia Meloni, președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz și președintele Finlandei, Alexander Stubb, conform agenției de presă ANSA.

Care a fost mesajul transmis de liderii europeni

Giorgia Meloni a evidențiat necesitatea de a „rămâne uniți dacă vrem cu adevărat pacea”, sprijinind, la rândul său, modelul de garanții de securitate de tipul articolului 5.

Friedrich Merz a avertizat împotriva „impunerii unor concesii teritoriale Kievului”, salutând angajamentul SUA privind acordarea unor garanții de securitate.

Emmanuel Macron și-a exprimat dubiile cu privire la intențiile reale ale lui Vladimir Putin de a accepta o încetare a focului, avertizând asupra unor eventuale sancțiuni suplimentare.

„Mă îndoiesc că Putin dorește cu adevărat pacea. Dacă negocierile eșuează, va trebui să creștem sancțiunile”, a declarat Macron.

Aceeași atitudine a avut-o și Alexander Stubb, care a avertizat asupra atitudinii președintelui rus.

„Putin nu este de încredere, rămâne de văzut dacă va avea curajul să aibă o astfel de întâlnire”, a subliniat Stubb.

Kremlinul a salutat discuția dintre Trump și Putin, care a durat aproximativ 40 de minute, numind-o „sinceră și constructivă”. Cei doi au ajuns la un acord pentru menținerea contactelor directe între delegația rusă și ucraineană la nivel înalt.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Emmanuel Macron cere SUPLIMENTAREA sancțiunilor împotriva Rusiei dacă negocierile de pace eșuează. „Nu a fost abordată tema teritoriilor ucrainene”

Citește și

EXTERNE EXPLOZIV! Surse din administrația TRUMP ar confirma că SUA investighează posibila IMPLICARE a administrației BIDEN în anularea alegerilor din România
10:48
EXPLOZIV! Surse din administrația TRUMP ar confirma că SUA investighează posibila IMPLICARE a administrației BIDEN în anularea alegerilor din România
EXTERNE 150 de miliarde de dolari, prețul securității garantate de SUA! Ce propunere i-a făcut Zelenski lui Trump
10:26
150 de miliarde de dolari, prețul securității garantate de SUA! Ce propunere i-a făcut Zelenski lui Trump
ANALIZĂ Centura de fortărețe urbane a Ucrainei, greu de spart. Putin PLUSEAZĂ, realitatea din regiunea Donețk îl contrazice
10:00
Centura de fortărețe urbane a Ucrainei, greu de spart. Putin PLUSEAZĂ, realitatea din regiunea Donețk îl contrazice
EXTERNE Emmanuel Macron cere SUPLIMENTAREA sancțiunilor împotriva Rusiei dacă negocierile de pace eșuează. „Nu a fost abordată tema teritoriilor ucrainene”
09:47
Emmanuel Macron cere SUPLIMENTAREA sancțiunilor împotriva Rusiei dacă negocierile de pace eșuează. „Nu a fost abordată tema teritoriilor ucrainene”
EXTERNE Mark Rutte este dispus să acorde garanții de SECURITATE Kievului/ „SUA și alte câteva țări au declarat că sunt împotriva aderării Ucrainei la NATO”
09:00
Mark Rutte este dispus să acorde garanții de SECURITATE Kievului/ „SUA și alte câteva țări au declarat că sunt împotriva aderării Ucrainei la NATO”
EXTERNE Giorgia Meloni insistă că Ucraina trebuie să primească garanții de securitate pe modelul Articolul 5 al NATO/Răspunsul Rusiei a venit imediat
08:55
Giorgia Meloni insistă că Ucraina trebuie să primească garanții de securitate pe modelul Articolul 5 al NATO/Răspunsul Rusiei a venit imediat
Mediafax
Câți ani ar trebui să economisească un tânăr pentru a-și cumpăra un apartament fără credit?
Digi24
Turcia vrea să elimine sejururile all-inclusive. Reacția turiștilor români: „Venim la voi, mâncăm tot!”
Cancan.ro
Cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-un apartament din Iași. NU s-a sinucis!
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Multinaționalele iau în calcul majorarea prețurilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
Mediafax
Andra și Cătălin Măruță, sub teroare! Au cerut emiterea unui ordin de protecție
Click
Cât a plătit Mădălin Ionescu pentru o masă de 4 persoane în Grecia. Ce surpriză i-au făcut grecii fiului său în restaurant: „O țară care a fost în faliment, dar azi prosperă”
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Lumea a rămas umită când l-a auzit pe Vladimir Putin vorbind în engleză. De fapt, o face mai des decât s-ar crede
Digi24
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american
Cancan.ro
Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale celor doi copii 😢
Ce se întâmplă doctore
Ozana Barabancea, de nerecunoscut! A slăbit 24 de kilograme în doar 3 luni. Cum a reușit artista
observatornews.ro
Viaţa în chirie a devenit prea scumpă pentru localnicii din Ibiza. Oamenii trăiesc în rulote sau corturi
StirileKanalD
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
KanalD
Ea este Alexandra, românca de 36 de ani, care și-a pierdut viața după ce a căzut 200 de metri pe un ghețar, în Italia
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
EXCLUSIV | Câți șoferi au fost prinși de noile radare pe trepied. Cât de eficiente sunt, de fapt?
Descopera.ro
300 de obiecte misterioase au fost găsite în Univers
Capital.ro
Doliu în România. Un mare jurnalist și realizator s-a stins: Un povestitor care a știut să aducă lumea mai aproape de noi…
Evz.ro
Sunt „pensii speciale” și în Europa. Dar acolo beneficiarii latră
A1
Ce meserie avea Ella Visan inainte de a participa la Insula Iubirii sezonul 9 și cu ce se ocupă acum
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Care este cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără viață într-un apartament din Iași
RadioImpuls
TOAMNA vine mai devreme? Ultimele zile din august 2025 aduc temperaturi uşor sub cele obişnuite, în cea mai mare parte a ţării. ANUNȚUL meteorologilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Spune-mi un loc ciudat în care ai făcut dragoste
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce unele animale au pupile orizontale?
ACTUALITATE Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de PROTECȚIE, după ce ar fi fost terorizați de un individ. PRIMA REACȚIE a prezentatorului
11:22
Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de PROTECȚIE, după ce ar fi fost terorizați de un individ. PRIMA REACȚIE a prezentatorului
ACTUALITATE Ilie Bolojan, întrevedere cu Procurorul General pe tema REFORMEI din justiție
11:17
Ilie Bolojan, întrevedere cu Procurorul General pe tema REFORMEI din justiție
METEO ANM anunță o lună septembrie cu temperaturi neașteptate. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni
11:10
ANM anunță o lună septembrie cu temperaturi neașteptate. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni
Cabana BABELE, aflată la cota 2.200 în inima Bucegilor, scoasă la vânzare. Locația s-ar putea transforma într-unul hotel exclusivist. Cât costă
11:09
Cabana BABELE, aflată la cota 2.200 în inima Bucegilor, scoasă la vânzare. Locația s-ar putea transforma într-unul hotel exclusivist. Cât costă
ACTUALITATE Valentin Stan: „Oamenii care sunt chemați la Casa Albă fac ce vrea președintele SUA. RĂZBOIUL s-a terminat”
11:00
Valentin Stan: „Oamenii care sunt chemați la Casa Albă fac ce vrea președintele SUA. RĂZBOIUL s-a terminat”
ECONOMIE Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Rombul financiar este o metodologie prin care reușim să ne setăm un obiectiv”
10:56
Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Rombul financiar este o metodologie prin care reușim să ne setăm un obiectiv”